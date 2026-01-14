Nelle scorse ore Samsung ha annunciato che adesso Samsung Wallet supporta la compatibilità con la funzionalità della chiave digitale per alcuni veicoli Toyota.

E così, a partire da questo mese, grazie a tale nuova funzione gli utenti avranno la possibilità di sbloccare, bloccare e avviare i propri veicoli Toyota con gli smartphone Samsung Galaxy compatibili, usufruendo di un’esperienza di guida comoda e sicura.

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Samsung Wallet supporta Toyota RAV4 2026

Ricordiamo che Samsung Wallet è un’applicazione lanciata nel 2022 che riunisce i pagamenti digitali e altri servizi, integrando anche le funzionalità che in precedenza risultavano accessibili attraverso Samsung Pay.

Woncheol Chai, EVP e Head of Digital Wallet Team di Samsung, ci ha tenuto a sottolineare che “Samsung Wallet è progettato per semplificare la vita quotidiana grazie alla combinazione di praticità e sicurezza senza compromessi”, aggiungendo che gli utenti Galaxy che acquisteranno la Toyota RAV4 2026 (il primo modello supportato) potranno mettersi in viaggio in modo più rapido, sicuro e semplice.

In pratica, una volta che la Toyota RAV4 2026 è collegata a Samsung Wallet, gli utenti Samsung Galaxy potranno usare il proprio smartphone per accedere al veicolo e avviarlo senza bisogno di una chiave fisica, ciò grazie alla tecnologia UWB.

Inoltre, sarà anche possibile condividere le proprie chiavi digitali con contatti fidati (tale accesso condiviso può essere aggiornato o revocato in qualsiasi momento), con una grande flessibilità per le famiglie con più conducenti.

Ovviamente il colosso coreano non ha trascurato l’aspetto della sicurezza e le chiavi digitali saranno archiviate in modo sicuro direttamente sul dispositivo, con la protezione garantita da Samsung Knox.

Questa nuova funzionalità sarà disponibile negli Stati Uniti, in Canada e in Messico a gennaio, per poi essere estesa anche in Europa e in futuro saranno supportati anche altri modelli di Toyota.