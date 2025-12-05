Amazfit ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento software tramite l’app Zepp per il suo fitness tracker Amazfit Helio Strap, dispositivo annunciato nelle battute finali del mese di giugno assieme allo smartwatch Balance 2.

Si tratta di un aggiornamento molto importante, in rollout da qualche giorno ma solo da poche ore disponbile anche in Italia, che migliora sotto molti punti di vista le potenzialità di questo fitness tracker, soprattutto per quanto concerne le modalità di allenamento supportate. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazfit Helio Strap si aggiorna (anche in Italia)

Come anticipato in apertura, è già da qualche in distribuzione un nuovo aggiornamento software per Amazfit Helio Strap, un vero e proprio fitness tracker che può sostanzialmente essere visto come un Amazfit Balance 2 privato di tutte quelle componenti da “smartwatch” (display, altoparlanti, microfono, tanto per citarne alcune).

Tornando a noi, il nuovo aggiornamento per Helio Strap arriva (anche in Italia) a circa un mese e mezzo dal precedente aggiornamento di ottobre e porta sul dispositivo la nuova versione 3.7.0.1 del firmware tramite un pacchetto da 3,70 MB.

Le novità dell’aggiornamento

Nonostante le dimensioni ridotte, le novità introdotte da questo aggiornamento sono molteplici. Il fitness tracker guadagna il supporto a 29 nuove modalità di allenamento, incluse Nuoto in piscina, Vogatore, Badminton, Pallavolo, Basket, Boxe, Wrestling, Jiu-Jitsu, Kickboxing, Salto della corda. In sostanza, Helio Strap diventa ancora più utile per gli sportivi, ampliando il pubblico a cui cerca di strizzare l’occhio.

Questa è la novità principale dell’aggiornamento ma non è l’unica: sono inclusi anche la possibilità di creare la lista degli allenamenti preferiti nell’app Zepp, alcuni miglioramenti agli algoritmi di rilevamento automatico delle attività (per evitare la classificazione errata) e alcuni miglioramenti alla connettività tra Helio Strap e Balance 2 (per rendere più fluido l’utilizzo contemporaneo dei due dispositivi).

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Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato sfruttando l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante) sullo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch. Amazfit fa sapere che per installare l’aggiornamento è necessario che l’app Zepp sia aggiornata alla versione 9.15.0 o a una versione successiva.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.