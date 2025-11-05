È passata poco più di una settimana da quando un leaker ha spoilerato l’arrivo di un Pixel Drop “a sorpresa” nel mese di novembre. Del Pixel Drop, finora, non c’è l’ombra ma una delle novità coinvolte si fa vedere: Google ha pubblicato sul Play Store la nuova app Pacchetto di temi.

Sapevamo già da tempo che il colosso di Mountain View stesse sviluppando i temi personalizzabili per arricchire le possibilità di personalizzazione dei propri smartphone della gamma Pixel e, a quanto pare, con quest’app verranno rilasciati pacchetti a tema “stagionale”. Scopriamo tutti i dettagli.

Pacchetto di temi è la nuova app di Google per personalizzare i Pixel

Come anticipato in apertura, Google ha pubblicato sul proprio store una nuova app esclusiva per i Pixel e, più nello specifico, per la personalizzazione dei dispositivi Made by Google.

L’app si chiama Pacchetto di temi e viene così descritta: “Personalizza il tuo Pixel con un tocco. Sblocca subito un aggiornamento completo che rinnova sfondo, icone, suoni, GIF e altro ancora con pacchetti a tema stagionali”.

Il primo pacchetto a tema “stagionale” proposto dalla nuova app di personalizzazione, presentato nella sezione novità dello store, è dedicato a Wicked – Parte 2 e consente agli utenti di scegliere tra tre stili diversi: Parte 2, Glinda e Elphaba.

Come potrete percepire dalle immagini di anteprima condivise dal colosso di Mountain View sulla pagina dell’app, ciascun tema andrà a personalizzare profondamente l’interfaccia utente (aggiungendo sfondi dedicati, icone a tema e suoni dedicati) e metterà a disposizione degli utenti GIF a tema e altri contenuti.

L’app può essere scaricata sui Pixel dal Play Store

La nuova app Pacchetto di temi può essere scaricata su tutti gli smartphone Pixel (che eseguono almeno l’aggiornamento di ottobre, quindi esclusi i Pixel 6) tramite il Google Play Store: basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app sullo store e, a quel punto, selezionare “Installa”.

Sebbene risulti scaricabile e installabile, attualmente l’app non consente di fare nulla né sulla versione stabile di Android 16 QPR1 né sulla beta 3.2 di Android 16 QPR2: su Sfondo e stile (dove si manifesterà) non c’è ancora un’opzione per richiamarla.

È possibile che il tutto venga presto sbloccato lato server o in seguito all’imminente aggiornamento mensile di novembre 2025 (che dovrebbe essere accompagnato dal sopra-citato Pixel Drop).