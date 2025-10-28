Nella serata di ieri, oltre ad aver diffuso la (probabile) ultima parte del bollettino di ottobre dell’aggiornamento di sistema, Google ha rilasciato un nuovo Aggiornamento di sistema Google Play sui propri Pixel del canale stabile che porta questo parametro al “1 ottobre 2025”.

Questo aggiornamento, che giunge a quattro settimane dal precedente, conferma ulteriormente il fatto che le problematiche sperimentate dagli utenti Pixel nel corso dell’estate (che avevano costretto il colosso di Mountain View a interrompere per un periodo questi aggiornamenti dopo aver riconosciuto ufficialmente il problema) siano un lontano ricordo.

Nuovo Aggiornamento di sistema Google Play per i Pixel

A poco meno di un mese dal precedente aggiornamento, Google è tornata a rilasciare un nuovo Aggiornamento di sistema Google Play sui propri dispositivi che eseguono Android 16 QPR1 in forma stabile.

Il nuovo aggiornamento al “1 ottobre 2025”, che va a sostituire il precedente (al “1 settembre 2025”), viene scaricato e installato senza problemi dal dispositivo. Il pacchetto di aggiornamento ha un peso di 34 MB ma non è accompagnato da un changelog esaustivo: al solito, si parla di miglioramenti alla stabilità del dispositivo e in ottica sicurezza.

Come installare questa tipologia di aggiornamenti

Gli aggiornamenti di sistema Google Play possono essere scaricati e installati seguendo l’apposito percorso tra le impostazioni di sistema, ovvero “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play”; sui Pixel, a partire da Android 16 QPR1, è possibile anche seguire il percorso alternativo “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Aggiornamento di sistema Google Play”.

A quel punto, basterà effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” e/o su “Scarica e installa” (o addirittura su “Riavvia” nel caso in cui il vostro smartphone abbia già effettuato in autonomia il download dell’aggiornamento). Completata la procedura di download, sarà necessario riavviare il dispositivo. In seguito al riavvio, nella stessa schermata di prima troverete la dicitura “1 settembre 2025” in luogo di “1 agosto 2025”.