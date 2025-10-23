Google ha deciso di semplificare la sostituzione di eventuali pezzi smarriti per i sue due modelli più recenti della gamma Pixel Buds, ovvero le Google Pixel Buds 2a e le Google Pixel Buds Pro 2.
Si tratta di un cambiamento di politica importante, considerando che in passato era necessario seguire una procedura “self-service” su una pagina di supporto per ottenere pezzi sostitutivi per le cuffie: ora i pezzi si acquistano su Google Store.
Motorola edge 60, 8/256 GB
50+50+10MP, 6.67'' pOLED 120Hz, Batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15
Google Pixel Buds 2a e Pro 2: i pezzi sostitutivi arrivano sullo Store
Per semplificare la sostituzione di eventuali pezzi smarriti per i sue due modelli più recenti della gamma Pixel Buds, Google ha aggiunto alcuni pezzi sostitutivi direttamente al catalogo del Google Store.
Ecco il listino prezzi (con le varie opzioni disponibili) che comprende auricolari sostitutivi (utile nel caso in cui ne smarriamo solo uno dei due) e il set di inserti per entrambi i modelli venduti ufficialmente:
- Google Pixel Buds 2a – Auricolare sostitutivo – 60 euro
- Colorazioni: Grigio Verde e Viola Ametista
- Opzioni: auricolare destro, auricolare sinistro
- Google Pixel Buds 2a – Set di inserti sostitutivi – 122 euro
- Colorazioni: attualmente solo in Grigio Verde
- Il kit comprende gli inserti nelle misure XS, S, M e L
- Google Pixel Buds Pro 2 – Auricolare sostitutivo – 75 euro
- Colorazioni: Grigio Argento (non disponibile), Grigio Creta, Grigio Verde, Verde Matcha, Rosa Peonia
- Opzioni: auricolare destro, auricolare sinistro
- Google Pixel Buds Pro 2 – Set di inserti sostitutivi – 22 euro
- Colorazione: nero (è identica per tutte le finiture delle cuffie)
- Il kit comprende gli inserti nelle misure XS, S, M e L
Segnaliamo però che pezzi sostitutivi per le più recenti Google Pixel Buds 2a non risultano ancora disponibili (e addirittura il set di inserti ha un prezzo palesemente errato, specie guardando quello per il modello Pro); i pezzi sostitutivi per le Google Pixel Buds Pro 2 sono invece già disponibili all’acquisto, eccezion fatta per la variante Grigio Argento (arrivata di recente) dell’auricolare sostitutivo.
Sul Google Store statunitense sono disponibili anche le custodie di ricarica sostitutive per entrambi i modelli: per le Buds 2a costa 55 dollari, mentre per le Buds Pro 2 costa 95 dollari.
Non sappiamo se anche questi due pezzi verranno aggiunti anche al catalogo italiano dello store: magari, con la disponibilità effettiva dei pezzi già a catalogo ma non ancora acquistabili, si sbloccherà qualcosa.