Google ha deciso di semplificare la sostituzione di eventuali pezzi smarriti per i sue due modelli più recenti della gamma Pixel Buds, ovvero le Google Pixel Buds 2a e le Google Pixel Buds Pro 2.

Si tratta di un cambiamento di politica importante, considerando che in passato era necessario seguire una procedura “self-service” su una pagina di supporto per ottenere pezzi sostitutivi per le cuffie: ora i pezzi si acquistano su Google Store.

Google Pixel Buds 2a e Pro 2: i pezzi sostitutivi arrivano sullo Store

Per semplificare la sostituzione di eventuali pezzi smarriti per i sue due modelli più recenti della gamma Pixel Buds, Google ha aggiunto alcuni pezzi sostitutivi direttamente al catalogo del Google Store.

Ecco il listino prezzi (con le varie opzioni disponibili) che comprende auricolari sostitutivi (utile nel caso in cui ne smarriamo solo uno dei due) e il set di inserti per entrambi i modelli venduti ufficialmente:

Google Pixel Buds 2a – Auricolare sostitutivo – 60 euro Colorazioni: Grigio Verde e Viola Ametista Opzioni: auricolare destro, auricolare sinistro

Google Pixel Buds 2a – Set di inserti sostitutivi – 122 euro Colorazioni: attualmente solo in Grigio Verde Il kit comprende gli inserti nelle misure XS, S, M e L

Google Pixel Buds Pro 2 – Auricolare sostitutivo – 75 euro Colorazioni: Grigio Argento (non disponibile), Grigio Creta, Grigio Verde, Verde Matcha, Rosa Peonia Opzioni: auricolare destro, auricolare sinistro

Google Pixel Buds Pro 2 – Set di inserti sostitutivi – 22 euro Colorazione: nero (è identica per tutte le finiture delle cuffie) Il kit comprende gli inserti nelle misure XS, S, M e L



Segnaliamo però che pezzi sostitutivi per le più recenti Google Pixel Buds 2a non risultano ancora disponibili (e addirittura il set di inserti ha un prezzo palesemente errato, specie guardando quello per il modello Pro); i pezzi sostitutivi per le Google Pixel Buds Pro 2 sono invece già disponibili all’acquisto, eccezion fatta per la variante Grigio Argento (arrivata di recente) dell’auricolare sostitutivo.

Sul Google Store statunitense sono disponibili anche le custodie di ricarica sostitutive per entrambi i modelli: per le Buds 2a costa 55 dollari, mentre per le Buds Pro 2 costa 95 dollari.

Non sappiamo se anche questi due pezzi verranno aggiunti anche al catalogo italiano dello store: magari, con la disponibilità effettiva dei pezzi già a catalogo ma non ancora acquistabili, si sbloccherà qualcosa.