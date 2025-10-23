Sono tantissimi gli utenti che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza artificiale offerte da ChatGPT su WhatsApp, chattando in modo molto semplice con l’assistente IA su questo popolare servizio di messaggistica.

Ciò, tuttavia, a breve non sarà più possibile: ad annunciarlo è stato il team di OpenAI, che ha reso noto nelle scorse ore che gli oltre 50 milioni di utenti che hanno chattato, creato e imparato con ChatGPT su WhatsApp dovranno rinunciare a tale soluzione a partire dal 15 gennaio 2026.

WhatsApp e ChatGPT si separano

Stando a quanto è stato spiegato da OpenAI, a causa di una modifica alle policy e ai termini di WhatsApp, ChatGPT non sarà più disponibile su questo servizio di messaggistica dalla seconda metà di gennaio 2026.

Il team di OpenAI ha anche reso noto di essersi già messo al lavoro per rendere la transizione il più semplice possibile per tutti gli utenti, che potranno continuare a chattare su ChatGPT (disponibile su iOS, Android, Web e ChatGPT Atlas su macOS), ove potranno fare affidamento su funzionalità aggiuntive, come le conversazioni vocali, le ricerche approfondite e il caricamento di file.

E così tutto quello che dovranno fare coloro che desiderano continuare ad interagire con ChatGPT è scaricare la relativa applicazione (trovate qui la pagina dedicata sul sito ufficiale), creare un account qui e collegare il proprio account WhatsApp (si può collegare l’account ChatGPT tramite il profilo del contatto 1-800-ChatGPT in WhatsApp e cliccare sull’URL che si trova lì).

Una volta effettuato il collegamento, il proprio numero di telefono verrà associato all’account ChatGPT e le proprie conversazioni WhatsApp passate appariranno nella cronologia di ChatGPT.

Il team di OpenAI consiglia di collegare il proprio account il prima possibile per conservare la cronologia, precisando che le conversazioni WhatsApp non verranno trasferite automaticamente dopo il 15 gennaio 2026.