Giornata poco piacevole quella di oggi 22 ottobre 2025 per numerosi utenti Fastweb. Sono numerose infatti le segnalazioni relative a disservizi che stanno rendendo difficile l’uso dello smartphone a molti utenti in tutta Italia per chi ha Fastweb.

Se dunque non riuscite a chiamare, mandare SMS o più semplicemente a navigare con la rete dati mobili, non preoccupatevi perché il problema non è il vostro smartphone ma l’infrastruttura dell’operatore. Vediamo più nel dettaglio cosa sta succedendo.

Fastweb non funziona ed è down oggi

Si va dall’impossibilità di effettuare telefonate fino all’assenza completa di segnale, che rende impossibile, ovviamente, anche la navigazione Internet. Non c’è una zona d’Italia più o meno colpita, i disservizi sono diffusi lungo tutto lo stivale. I problemi maggiori sembrano comunque provenire dalle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali da parte dell’operatore che, probabilmente, sta già intervenendo per ripristinare la situazione. Aggiorneremo questa pagina non appena ci saranno novità. Se invece pensate che Fastweb non funzioni per un motivo diverso da un disservizio, potete dare un occhio alla nostra guida.

