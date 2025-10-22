Il momento giusto per acquistare un top di gamma è finalmente arrivato. Xiaomi 15T Pro non è mai stato così accessibile, grazie a una straordinaria combinazione di promozioni su Amazon che permette di abbattere il prezzo di listino in modo drastico. L’opportunità è di quelle da non lasciarsi sfuggire, poiché consente di portarsi a casa non solo uno smartphone dalle prestazioni eccellenti, ma anche lo smartwatch Xiaomi Watch S4 incluso nel prezzo. Si tratta di un’offerta a più livelli che, per i più fortunati, può portare il prezzo finale a un incredibile 399,90€, un vero e proprio minimo storico per un pacchetto di questo valore. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo smartphone e come ottenere il massimo sconto possibile.

Xiaomi 15T Pro: potenza Dimensity e fotocamera Leica

Xiaomi 15T Pro si posiziona come un dispositivo pensato per chi non accetta compromessi. Il cuore pulsante è il potentissimo processore MediaTek Dimensity 9400+, realizzato con un processo produttivo a 3nm che garantisce prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimale. A supporto troviamo ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, una configurazione che assicura fluidità e reattività in ogni contesto, dal multitasking spinto al gaming più esigente.

Il display è un altro punto di forza: un pannello eye-care da 6.83 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, perfetto per godere di animazioni fluide e un’esperienza visiva di altissimo livello. La protezione è affidata al vetro Corning Gorilla Glass 7i, che ne aumenta la resistenza a graffi e urti.

Il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Leica, è di caratura professionale. Il sensore principale è un Leica 5x Pro da 50MP, affiancato da ottiche Leica Summilux che permettono di catturare immagini dettagliate e dai colori naturali in qualsiasi condizione di luce. La batteria da 5500mAh garantisce un’autonomia solida, capace di coprire senza problemi un’intera giornata di utilizzo intenso. A completare il pacchetto, l’offerta include lo smartwatch Xiaomi Watch S4, un wearable con display AMOLED da 1.43 pollici, oltre 150 modalità sportive e una batteria di lunga durata, che aggiunge un valore notevole all’acquisto.

Processore: MediaTek Dimensity 9400+ (3nm)

MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) Memoria: 12GB RAM + 256GB storage

12GB RAM + 256GB storage Display: 6.83” Eye-care a 144Hz

6.83” Eye-care a 144Hz Fotocamera: Leica 5x Pro 50MP con ottiche Summilux

Leica 5x Pro 50MP con ottiche Summilux Batteria: 5500mAh

5500mAh Omaggio: Xiaomi Watch S4 incluso

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

L’offerta su Amazon: come arrivare a 399€

L’offerta disponibile su Amazon è complessa ma estremamente vantaggiosa. Il prezzo di listino del bundle, che include Xiaomi 15T Pro 12+256GB e Xiaomi Watch S4, è di 959,90€. Tuttavia, è possibile applicare una serie di sconti cumulativi per abbassare drasticamente il costo finale, arrivando a un risparmio totale di ben 400€. È importante notare che il caricabatterie non è incluso nella confezione.

Ecco la procedura passo-passo per ottenere il massimo sconto:

Coupon in pagina (100€ di sconto): Accedendo alla pagina del prodotto su Amazon, gli utenti iscritti a Prime possono applicare un coupon del valore di 100€ direttamente in pagina. Codice Coupon (100€ di sconto): Durante la fase di checkout, è necessario inserire il codice XIAOMI100 per ottenere un ulteriore sconto di 100€. Sconto Prime Student (100€ di sconto): Gli studenti universitari iscritti al programma Prime Student hanno diritto a un extra sconto di 100€ (Registrati qui) Trade-In Xiaomi (100€ di sconto): Sfruttando il programma di permuta, è possibile ottenere un’extra-valutazione di 100€ sul proprio dispositivo usato (Qui tutte le informazioni).

Sommando tutti questi sconti, il prezzo finale scende all’incredibile cifra di 399,90€. Anche qualora non si fosse idonei per le promozioni Prime Student o Trade-In, il prezzo rimane comunque eccezionale: applicando solo i primi due coupon, lo smartphone con smartwatch incluso costerà 599,90€, un affare da non perdere per un pacchetto tecnologico di questo livello.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.