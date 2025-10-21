HUAWEI si prepara ad ampliare la gamma HUAWEI Mate 70, lanciata nel novembre dello scorso anno, con un nuovo modello che sembra essere stato pensato per seguire uno degli ultimi trend del mercato.

A distanza di quasi un anno dall’esordio di HUAWEI Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e RS ULTIMATE DESIGN, infatti, il produttore cinese sta per arricchire la serie con un modello che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di HUAWEI Mate 70 Air.

Cosa sappiamo di HUAWEI Mate 70 Air

Grazie al sito Web di China Telecom abbiamo la possibilità di farci un’idea della dotazione tecnica del nuovo smartphone di HUAWEI, che ha come numero modello la sigla SUP-AL90.

Stando a quanto si apprendere, HUAWEI Mate 70 Air potrà contare su un generoso display da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ (1.920 x 1.200 pixel) e potrà vantare 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione.

Sempre secondo il sito di China Telecom, lo smartphone dovrebbe essere venduto in tre colorazioni (Golden Black, Feather White e Gold Silver Brocade) e dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo HarmonyOS 5.0 (a tal proposito, c’è da tenere presente che il produttore domani ha in programma un evento in Cina per il lancio della versione successiva del suo sistema operativo, ossia HarmonyOS 6).

Purtroppo il sito Web dell’operatore telefonico non fornisce dettagli relativi ad altre importanti caratteristiche del nuovo smartphone di HUAWEI, come il processore, il comparto fotografico o il suo spessore, che dovrebbe essere piuttosto contenuto (il nome, del resto, sembra richiamare quello di iPhone Air).

HUAWEI Mate 70 Air dovrebbe essere lanciato all’inizio di novembre e nel corso dei prossimi giorni ne sapremo certamente di più.