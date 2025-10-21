Sebbene la serie Google Pixel 10 sia stata lanciata soltanto da poche settimane, in Rete si parla già della generazione successiva e nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli sui programmi del colosso di Mountain View.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, infatti, pare che Google abbia intenzione di far provare i nuovi telefoni Pixel a 15 fortunati fan mentre sono ancora in fase di sviluppo.

Come provare in anteprima i Google Pixel 11

C’è da precisare che allo stato attuale il colosso di Mountain View non ha confermato quanto riportato da Bloomberg, il cui staff avrebbe avuto modo di esaminare il regolamento ufficiale di un concorso chiamato “The Trusted Tester program”, in virtù del quale 15 vincitori possono “contribuire a dare forma a un telefono Pixel attualmente in fase di sviluppo”.

Al fine di evitare facili fughe di notizie, i fortunati vincitori dovranno firmare un accordo di riservatezza e accettare di utilizzare i telefoni in speciali custodie protettive, appositamente progettate per nasconderli mentre sono in circolazione.

Sebbene non sia così insolito che le aziende permettano ai propri dipendenti di testare hardware non ancora rilasciato sul mercato, magari usando appositi travestimenti protettivi, permettere ai fan di provare un telefono Pixel ancora in fase di sviluppo potrebbe essere una scelta rischiosa.

Anche se c’è da riconoscere che, negli ultimi anni, il colosso di Mountain View ha avuto non poche difficoltà a mantenere segreti i suoi nuovi smartphone, puntualmente svelati dal leaker di turno. Magari il prossimo anno tale compito sarà espressamente affidato da Google a uno dei 15 fan che potranno provare in anteprima la serie Google Pixel 11.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Google per scoprire come ha intenzione di scegliere i Pixel Superfan che potranno provare in anteprima i suoi prossimi telefoni.