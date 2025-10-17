Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare duramente per integrare Gemini e le varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nei vari prodotti dell’azienda statunitense e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Fogli.

Lo scorso mese sono state messe a disposizione degli utenti di Google Fogli diverse funzionalità IA (come ad esempio la correzione automatica della formattazione), a cui adesso si aggiungono ulteriori novità, con la possibilità di fare svolgere a Gemini attività sempre più complesse.

Le novità di Gemini in Google Fogli

Ad annunciare i nuovi traguardi raggiunti dall’integrazione di Gemini in Google Fogli è stato lo stesso colosso di Mountain View attraverso un post sul blog ufficiale, con cui ha spiegato che l’assistente IA ora può eseguire prompt che richiedono il concatenamento di più azioni.

E così, gli utenti potranno ad esempio chiedere a Gemini di ripulire un report sulle vendite eliminando le righe relative ai rappresentanti inattivi, evidenziando in verde i migliori (quelli che superano il 120% della loro quota) e aggiungendo una nuova colonna “Note” per le azioni di follow-up.

Inoltre è stata ampliata la libreria di azioni supportate da Gemini, che ora include più opzioni di formattazione (come la possibilità di impostare un formato numerico, formattare come tabella o bloccare una dimensione), l’inserimento e la manipolazione dei dati (come l’aggiunta di una casella di controllo o di un menu a discesa, il riempimento di un intervallo con una formula), la struttura e l’organizzazione (come l’inserimento o l’eliminazione di una riga o una colonna) e la possibilità di creare o cancellare i filtri.

Queste novità sono già disponibili per tutti gli utenti Google Workspace (Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, Google AI Pro for Education), Google AI Pro e Ultra e per chi ha acquistato gli add-on Gemini Business e Gemini Enterprise.