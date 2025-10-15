Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy XR, l’atteso nuovo visore che il colosso coreano ha in programma di lanciare per andare a competere direttamente con Apple Vision Pro.

Nelle scorse ore Samsung ha confermato di avere organizzato un evento di lancio virtuale per la prossima settimana, in occasione del quale si focalizzerà sulle sue ultime innovazioni nel settore dell’intelligenza artificiale multimodale.

Ma durante l’evento ci sarà anche spazio per la presentazione del suo visore Project Moohan XR e coloro che decideranno di effettuare la pre-registrazione subito riceveranno un credito di 100 dollari da utilizzare per altri prodotti idonei.

Samsung Galaxy XR è in arrivo

Samsung ha mostrato il suo visore più volte nel corso di quest’anno, sempre all’interno di una teca in vetro e non ha fornito molti dettagli su quelle che saranno le sue caratteristiche principali.

Persino il nome ufficiale di tale dispositivo, che Samsung chiama ancora Project Moohan, è un mistero, sebbene secondo le principali indiscrezioni dovrebbe arrivare sul mercato come Samsung Galaxy XR.

Tra le sue principali caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon XR+ Gen 2 e una serie di sensori per rilevare le gesture e il movimento degli occhi.

A tutte (o quasi) le domande relative a Samsung Galaxy XR verrà data risposta il 22 ottobre 2025 alle ore 4:00 italiane durante l’evento “World’s Wide Open” di Samsung, che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito Web del colosso coreano e sul suo canale YouTube.

Le informazioni sul lancio del device saranno fornite in quella occasione e sarà interessante scoprire se Samsung Galaxy XR sarà commercializzato a livello globale (o se sarà un’esclusiva di pochi Paesi) e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.