Airalo, la più grande piattaforma di eSIM al mondo, ha lanciato una nuova versione della propria app con un’esperienza utente completamente riprogettata. L’obiettivo è semplificare ulteriormente l’accesso alla connettività globale per oltre 20 milioni di viaggiatori che utilizzano i servizi dell’azienda in più di 200 destinazioni.

La rinnovata interfaccia di Airalo introduce un design più pulito e moderno, insieme a miglioramenti prestazionali che rendono l’interazione con la piattaforma più fluida e intuitiva. Tra le novità più rilevanti, l’app integra strumenti intelligenti per assistere gli utenti in ogni fase del processo di connessione.

Airalo ridisegna la connettività globale con funzioni intelligenti

Tra le principali novità introdotte dalla nuova app di Airalo spiccano diverse funzionalità pensate per migliorare l’esperienza dell’utente in ogni fase del processo di connessione. Un avviso automatico di compatibilità consente di sapere immediatamente se il proprio dispositivo supporta le eSIM, mentre l’installazione è stata semplificata grazie a istruzioni dinamiche che si adattano al percorso dell’utente.

La nuova funzione “Controlla la tua connessione” permette di verificare in tempo reale se il dispositivo è correttamente collegato alla rete, garantendo maggiore sicurezza e controllo. L’esperienza di acquisto è stata completamente riprogettata, offrendo la possibilità di confrontare facilmente i diversi pacchetti disponibili. Infine, Airalo amplia la sua gamma di offerte eSIM, includendo una selezione ancora più ampia di pacchetti Unlimited, per rispondere in modo flessibile alle esigenze di connettività di ogni viaggiatore.

“In Airalo, il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare prodotti di alta qualità che rendano la connessione semplice e intuitiva per i viaggiatori di tutto il mondo”, ha dichiarato Ahmet Bahadir Ozdemir, CEO e founder di Airalo. “Con oltre 20 milioni di utenti globali, era arrivato il momento di modernizzare la nostra app e gettare le basi per la prossima generazione di esperienze. Questo aggiornamento è solo l’inizio di un percorso che punta a unire funzionalità avanzate e semplicità d’uso.”

Ozdemir ha inoltre sottolineato come la nuova app rappresenti un’evoluzione nella filosofia di Airalo: più scelta, più funzioni, meno complessità. “Sappiamo che non esiste una soluzione valida per tutti. Con questa versione, ampliamo le opzioni di connettività e al tempo stesso riduciamo i problemi, offrendo un’esperienza più pulita e intuitiva,” ha aggiunto.

Fondata nel 2019, Airalo è oggi il principale fornitore globale di eSIM per viaggiatori, con un team distribuito in 55 paesi. La piattaforma consente di acquistare e attivare in pochi istanti pacchetti dati per oltre 200 destinazioni, rendendo la connettività mobile internazionale più accessibile, conveniente e flessibile.