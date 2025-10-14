Non mancherebbe poi molto alla data d’uscita di Google Gemini 3.0, la nuova intelligenza artificiale della compagnia statunitense: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Gemini 3.0: la presunta data d’uscita

Secondo quanto riportato da un leak dell’utente chatgpt21 sul social network X (che contiene al suo interno diverse date d’annuncio, tappe di sviluppo e riferimenti aziendali interni), Google Gemini 3.0 potrebbe vedere la luce il prossimo 22 ottobre, con un vero e proprio annuncio ufficiale da parte della compagnia stessa, fugando i rumor precedenti che indicavano dicembre come mese di debutto.

Il presunto annuncio avverrà a pochi mesi di distanza dal precedente modello, Google Gemini 2.5, oltre che dei successivi Gemini 2.5 Pro, Flash e Flash-Lite. Al momento non sappiamo ancora quali saranno le novità e le funzionalità apportate dalla nuova versione dell’intelligenza artificiale proprietaria, il cui sviluppo procede senza soluzione di continuità da ormai diversi mesi.

Come al solito vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi per il momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere un’ufficialità (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei giorni successivi, in attesa del presunto annuncio di mercoledì prossimo.