Dopo mesi di sviluppo intenso, Oppo è pronta a compiere il passo successivo e annuncia l’arrivo del programma ColorOS 16 Open Beta, che permetterà agli utenti di provare in anteprima la nuova interfaccia basata su Android 16. Si tratta dell’ultima fase di test prima del rilascio stabile, che consentirà ai possessori di determinati modelli di provare in anteprima le novità del nuovo sistema operativo.

L’iniziativa è già attiva in mercati selezionati come India, Malesia e Indonesia, e offre agli utenti l’opportunità di installare la beta e contribuire con feedback preziosi. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 ottobre 2025. Per il momento, l’accesso al programma è limitato a tre dispositivi: i top di gamma Oppo Find X8 e Find X8 Pro, insieme al più recente Reno 14, coprendo così anche la fascia media del mercato.

ColorOS 16 Open Beta: novità, dispositivi e regioni

Oppo ha confermato attraverso il proprio forum ufficiale che l’Open Beta di ColorOS 16 è già scaricabile. L’aggiornamento introduce Android 16 e tutte le ottimizzazioni della nuova personalizzazione dell’azienda, con build specifiche a seconda del modello:

Oppo Find X8: CPH2651_15.0.0.860(EX01)

CPH2651_15.0.0.860(EX01) Oppo Find X8 Pro: CPH2659_15.0.0.860(EX01)

CPH2659_15.0.0.860(EX01) Oppo Reno 14: CPH2737_15.0.2.602(EX01) o CPH2737_15.0.2.502(EX01)

Per aderire basta aprire le Impostazioni > Info sul dispositivo > icona in alto a destra > Programma Beta > compilare i dati richiesti e infine cliccare su Applica ora. Dopo l’approvazione, sarà possibile installare la build via OTA direttamente dalla sezione Aggiornamenti software.

Sebbene l’Open Beta sia più stabile rispetto a una Closed Beta o a build preview, restano possibili bug e incompatibilità, soprattutto con app di terze parti non ancora ottimizzate per Android 16.

Come per qualasiasi beta, è fondamentale eseguire un backup completo dei dati per evitare perdite accidentali, scaricare l’aggiornamento tramite connessione Wi-Fi poiché il pacchetto può pesare diversi gigabyte e verificare che la batteria sia carica almeno al 40% per prevenire interruzioni durante l’installazione. Dopo l’aggiornamento, il sistema potrebbe consumare più energia del solito per uno o due giorni a causa delle ottimizzazioni in background, un comportamento normale che tende a stabilizzarsi rapidamente.

ColorOS 16 si prepara al rollout globale

Secondo la roadmap interna, Oppo presenterà ufficialmente ColorOS 16 il 15 ottobre 2025 in Cina, occasione in cui saranno svelati anche i dettagli sul rollout globale e sul calendario di distribuzione della versione stabile. L’aggiornamento, basato su Android 16, rappresenta una delle release software più importanti per il brand, con novità che puntano a migliorare interfaccia, prestazioni e ottimizzazione dei consumi.

Se durante la fase di Open Beta non verranno riscontrati bug critici o problemi di stabilità, i primi smartphone a ricevere la release stabile saranno Oppo Find X8, Find X8 Pro e Reno 14, con il rollout che potrebbe iniziare già entro la fine del mese di ottobre. Successivamente, l’update raggiungerà altri modelli della lineup Oppo.