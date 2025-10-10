È inutile girarci intorno, OnePlus è in ritardo: il produttore cinese aveva promesso che avrebbe rilasciato degli aggiornamenti per i propri apprezzati smartwatch entro la fine del Q3 2025, ma l’inizio del mese di ottobre significa che i possessori di OnePlus Watch 2 e Watch 2R dovranno pazientare ancora prima di ricevere Wear OS 5 e porta a pensare che neppure il rilascio di Wear OS 6 per il più nuovo OnePlus Watch 3 sarà particolarmente celere, anzi il produttore lo ha persino confermato.

OnePlus Watch 2 e 2R: non c’è traccia di Wear OS 5

OnePlus Watch 2 e OnePlus Watch 2R avevano inaugurato una stagione fortunata per la casa cinese nel mercato degli smartwatch grazie alla ricetta vincente fatta di una doppia architettura hardware (Snapdragon W5 Gen 1 e BES2700) per altrettanti sistemi operativi, a tutto vantaggio dell’autonomia. I due smartwatch erano stati lanciati con Wear OS 4 e in tempi non sospetti — precisamente in occasione del lancio del successivo Watch 3 — la casa madre aveva promesso il rilascio dell’aggiornamento a Wear OS 5 entro il terzo trimestre di quest’anno, ma evidentemente non è riuscito a tenere fede alla parola data.

Nella stessa circostanza, OnePlus aveva messo nero su bianco il supporto software previsto per i suoi orologi smart: i OnePlus Watch 2 riceveranno 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo, fermandosi a Wear OS 6, e 3 anni di patch di sicurezza trimestrali fino al 2026; OnePlus Watch 3 arriverà fino a Wear OS 7 e fino al 2027 con gli aggiornamenti di sicurezza.

Ebbene, il mancato rispetto della prima promessa solleva qualche dubbio anche sulle altre, o per lo meno sulle tempistiche.

OnePlus Watch 3, 2, 2R: il produttore fa chiarezza sui prossimi aggiornamenti

Alla luce della situazione, il produttore ha ritenuto opportuno fare subito chiarezza e lo ha fatto attraverso le parole di un proprio portavoce ad Android Authority:

“Wear OS 5 arriverà sui OnePlus Watch 2 nel prossimo futuro, mentre l’arrivo di Wear OS 6 sia su OnePlus Watch 2 che su OnePlus Watch 3 è previsto per il 2026”.

OnePlus ha assicurato il proprio impegno anche per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza trimestrali: il ritardo dell’ultimo update per i Watch 2 sarebbe dipeso proprio dalla concomitanza col rilascio di Wear OS 5.

Questa, insomma, la verità non esattamente esaltante di OnePlus, mentre nel frattempo i possessori di Pixel Watch e dei Samsung Galaxy Watch già possono godersi l’ultima versione di Wear OS.