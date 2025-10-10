Il mercato degli smartphone di fascia alta si sta preparando ad accogliere la serie Honor Magic8, il cui lancio ufficiale è previsto in un evento programmato per il 15 ottobre in Cina.

Come sempre accade, però, sono le anticipazioni sul modello di punta, il Magic8 Pro, ad alimentare l’entusiasmo degli appassionati di tecnologia.

Tanti colori per gli appassionati del brand

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal tipster Teme su X, Honor offrirà il Magic8 Pro in ben quattro diversi colori.

Le tonalità proposte dal produttore cinese sono:

Rising Sun (Alba Nascente)

(Alba Nascente) Velvet Black (Nero Velluto)

(Nero Velluto) Azure Blue (Blu Azzurro)

(Blu Azzurro) Snow White (Bianco Neve).

Le immagini fin qui trapelate online mostrano design raffinati che promettono di soddisfare le preferenze estetiche più diverse, dal tradizionale nero elegante fino alle tonalità più chiare e vivaci che stanno conquistando il mercato negli ultimi anni.

Un dettaglio interessante emerso dalle foto leaked riguarda inoltre la presenza di un nuovo pulsante sulla scocca del dispositivo, che potrebbe essere dedicato alle funzionalità di intelligenza artificiale, sempre più centrali nell’esperienza d’uso degli smartphone moderni e nelle strategie del brand.

Segui HONOR Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Specifiche tecniche di alto livello

Al di là delle scelte cromatiche, il Magic8 Pro si preannuncia come un vero e proprio concentrato di tecnologia all’avanguardia a cominciare dal nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite 5, il chip di punta di Qualcomm, che verrà abbinato a configurazioni di memoria RAM fino a 16GB, garantendo così delle prestazioni notevoli anche nelle operazioni più intensive.

Il display è un altro punto di forza del dispositivo: è infatti presente un pannello OLED micro-quad curvo da 6,71 pollici con risoluzione 1,5K che promette un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata. La curvatura del display migliora sia l’estetica generale del telefono che la sua immersività in ogni condizione di utilizzo.

Passando poi al comparto fotografico, Honor ha scelto un sistema di fotocamere posteriori che vanta un sensore principale grandangolare da 50 megapixel affiancato da un ultra-grandangolare da altrettanti 50 megapixel. Non passa però inosservato l’obiettivo periscopico telefonico da 200 megapixel, una specifica che pone il Magic8 Pro ai vertici assoluti del settore per quanto riguarda lo zoom e i dettagli nelle riprese a distanza. Completa il tutto un obiettivo multispettrale, una tecnologia avanzata che migliora la resa cromatica e la precisione delle immagini in diverse condizioni di illuminazione.

E per i selfie? Anche in questo caso Honor non sembra badare al risparmio: la fotocamera frontale monta un sensore da 50 megapixel, garantendo autoscatti di qualità eccellente e videochiamate nitide.

Passando poi all’autonomia, il dispositivo dovrebbe montare una batteria da 7000 mAh, garantendo così di superare abbondantemente la giornata di utilizzo intenso. Il sistema di ricarica supporterà inoltre la ricarica rapida cablata a 120W e quella wireless a 80W, riducendo i tempi di ricarica.

Quando vedremo Honor Magic8 Pro all’opera

Con l’evento di lancio programmato per il 15 ottobre, mancano ormai pochi giorni prima che Honor sveli ufficialmente tutti i dettagli del Magic8 Pro, inclusi i prezzi e la disponibilità nei vari mercati. Le specifiche emerse finora suggeriscono che il produttore cinese intenda competere direttamente con i più blasonati flagship presenti sul mercato, offrendo un pacchetto completo che non fa compromessi su nessun aspetto: design, prestazioni, fotografia e autonomia.