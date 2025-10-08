Sebbene ultimamente Google abbia un po’ messo da parte la gamma Nest Hub, contrariamente a quanto è stato ipotizzato da tanti, questa serie di prodotti non è stata realmente abbandonata dal colosso di Mountain View e anche il settore degli smart display presto potrebbe riservare delle importanti novità.

Almeno ciò è quanto ha lasciato intendere Anish Kattukaran, capo di Google Home, nel corso di un’intervista rilasciata allo staff di The Verge, nella quale al dirigente del colosso statunitense è stato espressamente chiesto quale sia il futuro degli smart display.

Google non ha abbandonato gli smart display

Ricordiamo che all’inizio di questo mese Google ha annunciato un nuovo smart speaker per Gemini ed erano in tanti ad aspettarsi almeno un nuovo modello anche per la gamma Nest Hub.

Kattukaran non ha confermato apertamente l’arrivo imminente di un nuovo smart display, limitandosi a dichiarare che al momento il colosso di Mountain View non sta ancora condividendo notizie esplicite su questo tipo di prodotti.

Il tenore delle sue parole, tuttavia, lascia intendere che nuovi dispositivi sono in arrivo: il dirigente, infatti, ha confermato l’impegno di Google nel settore degli smart display, aggiungendo che è normale che gli utenti si aspettino delle novità al riguardo.

Kattukaran ha spiegato che uno dei motivi per i quali è entusiasta di questa categoria di prodotti è il loro particolare form factor, in quanto se si pensa alle potenzialità delle tecnologie LLM, sembra uno dei più ideali per interagire con soluzioni come Gemini for Home.

In pratica, potendo contare su un microfono (ossia un ingresso audio), un altoparlante (e quindi un’uscita audio) e uno schermo con cui è possibile interagire e visualizzare informazioni, lo smart display presenta quello che potrebbe essere il fattore di forma definitivo per poter sfruttare le potenzialità di Gemini e offrire un’esperienza domestica eccezionale.

E così, almeno un nuovo modello della gamma Nest Hub è in cantiere, sebbene ad oggi sia difficile fare previsioni su quando potrebbe arrivare.