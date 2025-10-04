La Festa delle Offerte Prime di Amazon è ormai dietro l’angolo, ma in alcuni casi potrebbe non essere necessario aspettarla: in queste ore potete infatti approfittare di super prezzi sia su Samsung Galaxy S25 Ultra sia su Samsung Galaxy S25 Edge, che corrispondono in entrambi i casi a minimi storici da non lasciarsi sfuggire. Scopriamo insieme le offerte.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S25 Edge: cosa cambia e quale fa per voi

Prima di passare alle offerte, facciamo un piccolo “riassunto” che può essere utile per capire quale modello fa per voi.

Samsung Galaxy S25 Ultra è il flagship più completo della gamma: può contare su alcune caratteristiche in comune coi fratelli “minori” (Galaxy S25 e Galaxy S25+), come il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna UFS 4.0, ma alza l’asticella sotto diversi punti di vista, compreso il comparto fotografico.

Il display arriva a 6,9 pollici e offre un pannello Dynamic AMOLED 2X con risoluzione WQHD+ e refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz, e lato connettività manca solo la porta per il jack audio (ormai presente solo su alcuni modelli di fascia più bassa). A livello fotografico lo smartphone propone una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP, mentre la batteria resta quella del predecessore (5000 mAh, con ricarica cablata da 45 W, ricarica wireless e ricarica wireless inversa).

Samsung Galaxy S25 Edge è stato lanciato a distanza di qualche mese dal resto del trio, con l’intento di proporre un dispositivo decisamente più sottile e leggero. Lo smartphone offre la stessa diagonale del display di Galaxy S25+ (6,7 pollici), sempre con un pannello Dynamic AMOLED 2X a risoluzione QHD+ e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, ma scende fino a 163 grammi di peso e a uno spessore di 5,8 mm (contro i 7,3 mm di Galaxy S25+ e gli 8,2 mm di Galaxy S25 Ultra).

Il modello Edge dispone sempre di SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, affiancato da 12 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna, e propone una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP. La batteria arriva a 3900 mAh, con supporto a ricarica rapida cablata da 25 W e ricarica wireless.

In sostanza, Galaxy S25 Ultra risulta più spesso e più ingombrante, ma offre un comparto fotografico migliore e una batteria più capiente. Galaxy S25 Edge è invece il prodotto giusto per una maggiore portabilità, vista la sottigliezza e la leggerezza. Entrambi possono contare sulla promessa di sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza. Attualmente dispongono di One UI 8 e Android 16.

Le super offerte su Amazon: sconti fino a oltre 700 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 Edge sono due flagship, e come tali sono stati lanciati a prezzi di listino non esattamente contenuti: parliamo di 1499 euro per il primo e di 1299 euro per il secondo, per quanto riguarda le versioni di partenza da 256 GB. In queste ore potete però approfittare di alcune super offerte Amazon, senza attendere la Festa delle Offerte Prime in arrivo la prossima settimana.

Galaxy S25 Ultra è disponibile in offerta a 899 euro nella versione da 512 GB, con uno sconto di ben 720 euro rispetto al listino (1619 euro), ma se volete ancora più spazio potete optare per la versione da 1 TB, in offerta a 1199 euro invece di 1859.

Se preferite Galaxy S25 Edge, potete trovarlo su Amazon in offerta a 799 euro nella versione da 512 GB venduta e spedita da Amazon (invece di 1419). In alternativa, potete optare per una proposta da parte di un venditore terzo (con spedizione firmata Amazon), che scende fino a 669,99 euro (512 GB). Si tratta di oltre metà prezzo. Se siete interessati, non vi resta che seguire uno dei link qui in basso. Per indecisioni potete consultare le nostre recensioni.