All’interno di un programma più ampio che unisce tecnologia e arte fotografica, con l’obiettivo di ispirare i creativi della nuova generazione, Xiaomi ha presentato una nuova edizione della Master Class in collaborazione con Leica, che ha visto protagonisti i nuovi Xiaomi 15T (annunciati la scorsa settimana) tra le mani del fotografo australiano di fama internazionale Jesse Marlow.

Marlow, docente della Leica Akademie, è noto per il suo approccio distintivo nella Street Photografy, una delle sfaccettature su cui puntano molto i nuovi smartphone del colosso cinese grazie all’integrazione della modalità specifica sviluppata da Leica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Xiaomi e Leica: nuova edizione della Master Class con gli Xiaomi 15T e Jesse Marlow

La scorsa settimana si è svolta a Monaco di Baviera, ovvero il luogo scelto da Xiaomi per il lancio di Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, la nuova edizione della Master Class in collaborazione con Leica che, quest’anno, aveva come tema “Humanity: Emotions in focus”, rappresentando l’occasione per esplorare il potere della fotografia nel catturare emozioni autentiche e connessioni umane.

I due smartphone sono stati messi tra le mani di Jesse Marlow, fotografo australiano di fama internazionale nonché docente della Leica Akademie, che ha così commentato la nuova edizione della Master Class:

“La fotografia è innanzitutto un modo per entrare in sintonia con le persone e cogliere le emozioni che rendono ogni istante irripetibile. Lavorare con Xiaomi 15T Series mi ha dato la possibilità di esplorare queste sfumature con una precisione straordinaria, e vedere come i partecipanti le abbiano interpretate attraverso i propri obiettivi è stato davvero fonte di ispirazione.”

Alla Master Class hanno preso parte fotografi di tutto il mondo (Jonathan Jasberg, Callie Eh, Grace Sui, Niklas Stadler, Josh Dowler, Fernanda Pineda) che hanno condiviso le loro rilfessioni sulla fotografia da smartphone e la loro esperienza diretta con i dispositivi del produttore cinese.

Erano inoltre presenti alcuni creatori di contenuti, scelti da Xiaomi, che hanno potuto condividere passioni, prospettive creative ed esperienze personali, mettendo in evidenza i modi in cui tecnologia e arte possano fondersi per raccontare storie che possano avere eco universale.

I partecipanti hanno potuto partecipare a un photowalk tra le strade di Monaco e visitare una mostra fotografica immersiva con le opere di Jesse Marlow e altri fotografi. La seguente galleria d’immagini, mostra gli scatti realizzati con i due smartphone da Marlow.

Previous Next Fullscreen

In conclusione, riportiamo le parole di Justin Zhang, capo delle divisioni Social Media e Community presso Xiaomi Global, che ha così commentato la Master Class con protagonisti gli Xiaomi 15T: