Tra gli smartphone in arrivo sul mercato nella parte finale del 2025 troviamo anche quelli della serie HONOR Magic8, che potranno fare affidamento sul nuovo processore di punta Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ebbene, se vi state chiedendo se le loro prestazioni saranno al top, adesso è disponibile una risposta: nelle scorse ore, infatti, Li Kun, Product Manager di HONOR, ha condiviso uno screenshot relativo ai risultati ottenuti dal modello base sul popolare test benchmark AnTuTu.

HONOR Magic8 alle prese con il benchmark AnTuTu

Stando a quanto è possibile apprendere dallo screenshot condiviso, HONOR Magic8 è riuscito ad ottenere su AnTuTu v11 4.166.339 punti totali:

1.213.845 punti per la CPU

1.468.351 per la GPU

570.553 punti per la memoria

913.590 punti per l’esperienza utente

Tanto per avere un termine di paragone, il dirigente di HONOR ha anche condiviso uno screenshot relativo a Xiaomi 17 Pro, che con il medesimo test (e il medesimo processore) ha ottenuto nel complesso 3.749.435 punti (1.053.385 punti per la CPU, 1.332.311 punti per la GPU, 529.807 punti per la memoria e 833.932 punti per l’esperienza utente).

Tra le principali caratteristiche del nuovo smartphone di HONOR non dovrebbe mancare una profonda integrazione con l’intelligenza artificiale, incluse apposite funzionalità con agenti IA che coprono circa 3.000 scenari su 100 app ampiamente utilizzate mentre il modello Pro avrà un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel.

Ricordiamo che in Cina gli smartphone della serie HONOR Magic8 sono già disponibili in pre-ordine sul sito ufficiale, con possibilità di optare tra varie configurazioni per la memoria (fino a 1 TB) e quattro colorazioni.

Il prossimo mese sapremo quando i nuovi smartphone di HONOR faranno il loro esordio in Europa e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare.