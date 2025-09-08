Il prossimo mese HONOR ha in programma la presentazione della serie HONOR Magic8 e nelle scorse ore in Rete sono emersi alcuni dettagli relativi al modello più interessante: stiamo parlando di HONOR Magic8 Pro.

Ad occuparsi di tale device è stato il popolare leaker Digital Chat Station, il quale si è soffermato in particolare su processore, sistemi di sicurezza biometrici e comparto fotografico.

Le ultime anticipazioni su HONOR Magic8 Pro

Stando al leaker, HONOR Magic8 Pro sarà l’unico smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 (o Gen 5) a poter vantare sia un sistema di riconoscimento 3D ToF che un sensore ultrasonico per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo.

Per quanto riguarda il comparto fotogafico, a dire di Digital Chat Station lo smartphone di HONOR dovrebbe poter contare su un sensore primario da 50 megapixel (con dimensioni 1/1,3 pollici), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel (con dimensioni di 1/1,4 pollici e lunghezza focale di 85 mm).

Ed ancora, la batteria di HONOR Magic8 Pro dovrebbe avere una capacità di almeno 7.000 mAh (probabilmente con il supporto alla ricarica rapida a 90 W).

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, lo smartphone dovrebbe poter vantare un display OLED piatto da 6,7 pollici mentre il modello base dovrebbe avere un pannello OLED da 6,58 pollici.

La serie dovrebbe completarsi con una variante Mini (con un display da 6,3 pollici e un processore MediaTek Dimensity 9500) e con un modello Ultra (con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un comparto fotografico da urlo).

Probabilmente nel giro di una o due settimane ne sapremo di più.