A pochi mesi dal debutto del precedente, nel corso delle ultime ore sono state confermate ufficialmente diverse specifiche tecniche della fotocamera di Nubia Z80 Ultra, il nuovo modello top di gamma della compagnia fortemente improntato alla fotografia: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali funzionalità.

Nubia Z80 Ultra: passi in avanti per la fotocamera

Stando a quanto dichiarato ufficialmente dal manager della compagnia, Zhang Lei, il nuovo Nubia Z80 Ultra implementerà ancora una volta un display totalmente privo di notch, in modo da garantire la più completa esperienza multimediale possibile senza ostacoli visivi di alcun tipo. Il display dovrebbe presentare una frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, con un picco di luminosità pari a 3000 nit nel caso della modalità gaming.

La fotocamera frontale sarà posizionata al di sotto del display, con alcuni miglioramenti alla tecnologia utilizzata per garantire scatti più dettagliati e nitidi rispetto al modello precedente. Passiamo poi al modulo fotocamere posteriore, dove troveremo un sensore ultrawide più grande con formato 1/1,55 pollici, rispetto al formato 1/2,88 di Nubia Z70 Ultra e altri modelli di smartphone della concorrenza come Xiaomi 17 Pro o Samsung Galaxy S25 Ultra.

Oltre a questo, la stessa compagnia ha confermato ufficialmente che Nubia Z80 Ultra monterà al suo interno il nuovo chip realizzato da Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, con un significativo passo in avanti nelle prestazioni a confronto del modello precedente, soprattutto in ambito gaming. Si parla infatti di velocità superiori al 20% per la CPU, oltre che un aumento del 23% per le prestazioni della GPU e un miglioramento generale nell’efficienza energetica. Stando ai rumor, il nuovo chip dovrebbe essere alimentato da una batteria da 7100 mAh di capacità, con un decisivo aumento rispetto ai 6150 mAh di Nubia Z70 Ultra e ai 6600 mAh di Nubia Z70S Ultra.

Il nuovo modello è attualmente previsto in uscita per il mese di novembre, anche se ad oggi non abbiamo ancora conferme dalla compagnia produttrice: non ci rimane quindi che attendere ulteriori delucidazioni a tal proposito direttamente da Nubia, certi del loro arrivo nel corso delle prossime settimane o mesi.