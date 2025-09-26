Nel corso delle ultime ore sarebbero arrivate, dalle rispettive compagnie, nuove conferme ufficiali per i display dei futuri modelli OnePlus 15 e Realme GT 8 Pro, con diverse novità interessanti rispetto alle generazioni precedenti: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche emerse, andando con ordine.

OnePlus 15: display a 165 Hz e focus sul gaming

La “OnePlus Gaming Conference 2025” è stata occasione per la compagnia cinese di presentare tutte le funzionalità dedicate al gaming del suo nuovo smartphone top di gamma, OnePlus 15. Il display del nuovo modello di casa OnePlus presenterà una frequenza d’aggiornamento da 165 Hz, in grado di garantire la miglior esperienza possibile per il gaming mobile in termini di fluidità, coadiuvata dalla potenza prestazionale del processore.

Ricordiamo infatti che al suo interno, OnePlus 15 ospiterà il nuovo chip top di gamma Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il nuovo display sarà inoltre racchiuso all’interno di cornici sottili, pari ad appena 1,15 millimetri su tutti e quattro i lati del dispositivo. Attualmente, il debutto di OnePlus 15 è previsto per il mese di ottobre, almeno per quel che riguarda il mercato cinese: resta da vedere invece il lancio sul mercato globale, che avverrà verosimilmente nei mesi immediatamente successivi.

Realme GT 8 Pro: display BOE e risoluzione 2K

Passiamo poi a Realme GT 8 Pro, che come annunciato dalle ultime dichiarazioni ufficiali della compagnia offrirà un display realizzato da BOE che dovrebbe far uso della risoluzione 2K e dell’esclusivo substrato Q10+ per ottenere una maggior luminosità e visibilità a schermo. Per fare un breve confronto con il modello precedente, Realme GT 8 Pro montava un display realizzato da Samsung. Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, il nuovo modello offrirà un display piatto con un picco di luminosità di oltre 7000 nit, superiore ai 6000 nit del modello precedente. Anche in questo caso, la compagnia ha confermato che Realme GT 8 Pro monterà il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, con un salto nelle prestazioni e nell’efficienza energetica rispetto alla generazione precedente.

Proprio negli ultimi giorni il nuovo modello top di gamma ha ricevuto la certificazione cinese 3C, che avrebbe rivelato tra le altre cose il supporto alla ricarica rapida da 120 W di potenza, fondamentalmente la stessa già vista su GT 7 Pro, con la differenza principale rappresentata dalla nuova batteria da 7000 mAh di capacità. I primi report suggerivano un display da 6,78 pollici di diagonale, un sensore a ultrasuoni per le impronte digitali e la certificazione IP68, che ne attesta la resistenza all’acqua e alla polvere.

Come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze le ultime informazioni, trattandosi al momento di rumor e indiscrezioni che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) dalla compagnia produttrice stessa. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Realme, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.