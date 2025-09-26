La nuova serie Xiaomi 17 non porta con sé solo smartphone di fascia alta, ma anche un accessorio decisamente particolare che farà battere il cuore agli appassionati di gaming e di nostalgia. Il colosso cinese ha infatti presentato una custodia in stile console portatile retò dedicata ai modelli Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max, già disponibile online in Cina e capace di trasformare il telefono in un piccolo dispositivo da gioco indipendente.

Una custodia che diventa console per i nuovi Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max

Proposta al prezzo di 299 yuan (circa 36 euro al cambio attuale), la cover si distingue per un design scuro e una finitura skin friendly che riprende la classica disposizione dei pulsanti tipica delle console portatili degli anni ’90. Il bello è che non serve alcuna configurazione, la connessione avviene automaticamente via Bluetooth, senza pubblicità o software aggiuntivi, inoltre i giochi funzionano anche in modalità aereo, quindi senza alcune necessità di rete.

All’interno sono precaricati titoli con licenza come Angry Bird 2, Sky Destroyer, Furball Runner e l’intramontabile Snake, per un tuffo immediato nel passato. La batteria da 200 mAh integrata garantisce fino a 40 giorni di autonomia e si ricarica senza dover rimuovere il telefono, anche se con la custodia montata non è possibile sfruttare la ricarica wireless.

Gli smartphone a cui è dedicata questa chicca non sono da meno in quanto a novità, Xiaomi 17 Pro vanta infatti un display posteriore MiEnjoy da 2,66 pollici, utile per gestire le notifiche, musica, chiamate, anteprime della fotocamera e persino controlli per foto e video, il tutto senza accendere lo schermo principale da 6,3 pollici. Il modello 17 Pro Max spinge ancora più in alto le dimensioni, con un pannello frontale da 6,8 pollici e una batteria maggiorata da 7.500 mAh (contro i 6.300 mAh del 17 Pro).

Entrambi sono alimentati dal nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, con ricarica cablata a 100 W e wireless a 50 W, a conferma della vocazione premium della serie.

Al momento, secondo le indiscrezioni, la custodia console retrò e gli stessi Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max resteranno un’esclusiva del mercato cinese, mentre il modello base Xiaomi 17 e il futuro modello Ultra potrebbero invece arrivare anche sui mercati globali, ma per ora non ci sono certezze.

Per i fan del gaming portatile, e per chi ama distinguersi con accessori fuori dal comune, questa mossa di Xiaomi rappresenta un perfetto connubio tra nostalgia e tecnologia; gli utenti internazionali dovranno però portare un po’ di pazienza, prima di poter eventualmente mettere le mani su una delle custodie più originali mai viste su uno smartphone.