La nuova serie Xiaomi 17 non porta con sé solo smartphone di fascia alta, ma anche un accessorio decisamente particolare che farà battere il cuore agli appassionati di gaming e di nostalgia. Il colosso cinese ha infatti presentato una custodia in stile console portatile retò dedicata ai modelli Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max, già disponibile online in Cina e capace di trasformare il telefono in un piccolo dispositivo da gioco indipendente.

Una custodia che diventa console per i nuovi Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max

Proposta al prezzo di 299 yuan (circa 36 euro al cambio attuale), la cover si distingue per un design scuro e una finitura skin friendly che riprende la classica disposizione dei pulsanti tipica delle console portatili degli anni ’90. Il bello è che non serve alcuna configurazione, la connessione avviene automaticamente via Bluetooth, senza pubblicità o software aggiuntivi, inoltre i giochi funzionano anche in modalità aereo, quindi senza alcune necessità di rete.

xiaomi 17 pro custodia gaming retro

All’interno sono precaricati titoli con licenza come Angry Bird 2, Sky Destroyer, Furball Runner e l’intramontabile Snake, per un tuffo immediato nel passato. La batteria da 200 mAh integrata garantisce fino a 40 giorni di autonomia e si ricarica senza dover rimuovere il telefono, anche se con la custodia montata non è possibile sfruttare la ricarica wireless.

Gli smartphone a cui è dedicata questa chicca non sono da meno in quanto a novità, Xiaomi 17 Pro vanta infatti un display posteriore MiEnjoy da 2,66 pollici, utile per gestire le notifiche, musica, chiamate, anteprime della fotocamera e persino controlli per foto e video, il tutto senza accendere lo schermo principale da 6,3 pollici. Il modello 17 Pro Max spinge ancora più in alto le dimensioni, con un pannello frontale da 6,8 pollici e una batteria maggiorata da 7.500 mAh (contro i 6.300 mAh del 17 Pro).

Entrambi sono alimentati dal nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, con ricarica cablata a 100 W e wireless a 50 W, a conferma della vocazione premium della serie.

Al momento, secondo le indiscrezioni, la custodia console retrò e gli stessi Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max resteranno un’esclusiva del mercato cinese, mentre il modello base Xiaomi 17 e il futuro modello Ultra potrebbero invece arrivare anche sui mercati globali, ma per ora non ci sono certezze.

Per i fan del gaming portatile, e per chi ama distinguersi con accessori fuori dal comune, questa mossa di Xiaomi rappresenta un perfetto connubio tra nostalgia e tecnologia; gli utenti internazionali dovranno però portare un po’ di pazienza, prima di poter eventualmente mettere le mani su una delle custodie più originali mai viste su uno smartphone.

