WhatsApp prosegue la sua evoluzione con il rilascio della versione beta 2.25.27.3 per Android, distribuita attraverso il Google Play Beta Program. Un aggiornamento che introduce una funzionalità che promette di semplificare notevolmente l’esperienza d’uso per milioni di utenti in tutto il mondo, rendendo più intuitivo e veloce l’avvio di nuove conversazioni e la creazione di broadcast. Ma che cosa cambia, nel dettaglio?

L’avvio delle chat

L’elemento più rilevante di questo aggiornamento riguarda l’introduzione di un sistema innovativo per l’avvio delle chat e dei brodcast, attualmente disponibile per alcuni beta tester. La nuova interfaccia si distingue infatti per la sua capacità di adattamento dinamico alle scelte dell’utente, che sostituisce quella statica: quando si seleziona un singolo contatto, infatti, il sistema presenta un pulsante di azione fluttuante che consente l’invio immediato di un messaggio, eliminando passaggi superflui e rendendo la comunicazione più diretta ed efficiente.

La novità si fa ancora più interessante quando l’utente seleziona più contatti contemporaneamente. In questo scenario, infatti, WhatsApp offre la possibilità di creare istantaneamente una lista broadcast, permettendo di inviare un singolo messaggio a tutti i destinatari selezionati senza la necessità di ripetere manualmente lo stesso testo o di utilizzare la funzione di inoltro dopo aver inviato il primo messaggio.

Per gli utenti che abitualmente condividono aggiornamenti, annunci o inviti con più contatti, inoltre, la caratteristica può costituire un risparmio di tempo e di energie ancora più significativo.

Come cambia la gestione dei gruppi

WhatsApp ha anche pensato a coloro che preferiscono creare direttamente un nuovo gruppo dalla stessa schermata di selezione, aggiungendo un’opzione che permette di rilevare automaticamente se la stessa combinazione di partecipanti fa già parte di un gruppo esistente.

Nel momento in cui il sistema identifica una corrispondenza, avvisa l’utente e gli offre la possibilità di scegliere se procedere con la creazione di un gruppo duplicato per discutere un argomento diverso, oppure semplicemente aprire la conversazione esistente. L’obiettivo di WhatsApp è evidentemente quello di permettere al cliente di mantenere le liste delle chat più pulite, riducendo la duplicazione non necessaria dei gruppi, e rispettando comunque la decisione dell’utente nel caso desideri intenzionalmente creare un nuovo spazio con le stesse persone.

Quando saranno disponibili le novità

La funzionalità è attualmente in fase di distribuzione graduale tra i beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Meta ha confermato che il rollout si estenderà a un numero crescente di utenti nelle prossime settimane, anche se non sono state previste delle date precise in tal senso.