Il team di WhatsApp è costantemente al lavoro per migliorare e potenziare la piattaforma che — stando ai numeri ufficiali — connette oltre 3 miliardi di persone in giro per il mondo e questa volta lo fa con una funzione tanto apparentemente banale quanto estremamente utile per un’app di messaggistica di caratura internazionale: è stata annunciata la traduzione dei messaggi in app.

WhatsApp introduce la traduzione dei messaggi

L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, 23 settembre 2025, attraverso i canali ufficiali di WhatsApp e, sebbene non si tratti di una novità di portata potenzialmente dirompente come altre recentemente presentate da Meta, parliamo di una funzionalità che promette di entrare sin da subito nella quotidianità di milioni di utenti in giro per il mondo. Del resto, con una user base di 3 miliardi di persone distribuite in oltre 180 Paesi, WhatsApp mette in contatto utenti di Paesi diversi, per i quali la differenza linguistica può rappresentare una barriera talvolta insormontabile. È proprio pensando a questo scenario di utilizzo che il team di WhatsApp ha deciso di introdurre la traduzione dei messaggi in app.

Questa nuova capacità di WhatsApp potrà essere sfruttata in maniera molto semplice: sarà sufficiente esercitare una pressione prolungata sul messaggio in lingua diversa, toccare “Traduci” e scegliere la lingua da cui o verso cui tradurre il messaggio (seguirà il download del relativo pacchetto linguistico per future traduzioni). La traduzione dei messaggi di WhatsApp sarà attiva sia nelle chat individuali che in gruppi e aggiornamenti dei canali. Nessuna preoccupazione sotto il profilo della privacy, visto che tutte le traduzioni verranno effettuate sul dispositivo.

Una chicca riservata — per adesso — agli utenti Android consiste nella possibilità di attivare la traduzione automatica per intere conversazioni, così da avere tutti i futuri messaggi automaticamente tradotti nella lingua desiderata.

Lingue supportate e disponibilità

WhatsApp ha annunciato la traduzione dei messaggi sia per il mondo Android che per quello iOS, con delle distinzioni da fare: sebbene per entrambe le piattaforme il novero delle lingue supportate sia destinato a crescere a stretto giro, per adesso gli utenti di WhatsApp per Android dovranno accontentarsi di sole sei lingue supportate: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo; meno limitante la situazione per gli utenti iOS, che avranno subito il supporto di 19 lingue, italiano compreso.

La traduzione dei messaggi di WhatsApp è in roll out graduale a partire da oggi e raggiungerà presto tutti gli utenti della piattaforma. Di seguito il badge per scaricare l’ultimo aggiornamento dell’app direttamente dal Google Play Store.

