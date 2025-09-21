Se siete alla ricerca di uno smartwatch ad un prezzo decisamente concorrenziale e alla portata di tutti, con un ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi di Amazon potrebbe decisamente fare al caso vostro. Amazon ha infatti deciso di proporvi Xiaomi Watch 2 con un prezzo al di sotto della soglia dei 100 euro, garantendo così un risparmio di oltre la metà del prezzo consigliato: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Xiaomi Watch 2: specifiche tecniche e funzionalità

Tra le caratteristiche salienti e più significative di Xiaomi Watch 2 troviamo senz’ombra di dubbio il suo ampio display AMOLED da 1,43 pollici di diagonale, che consente di tenere sotto controllo tutte le notifiche senza problemi, anche in condizioni di estrema luminosità.

Lo smartwatch offre più di 160 modalità sportive, utili per monitorare con precisione e cura ogni possibile allenamento dell’utente. Grande focus è stato riservato ovviamente alle funzionalità di registrazione dei parametri vitali a 12 canali: lo smartwatch di casa Xiaomi permette di controllare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e i livelli di stress con elevata accuratezza.

Al suo interno poi troviamo il chip Snapdragon W5+, in grado di assicurare buone prestazioni per l’esperienza d’uso quotidiana grazie alla sua doppia architettura, con un occhio di riguardo anche per l’autonomia del dispositivo. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, infatti, Xiaomi Watch 2 è in grado di assicurare fino a 65 ore totali di autonomia, permettendo così di superare tranquillamente una giornata d’utilizzo, anche intensivo.

Al suo interno troviamo il sistema operativo Google Wear OS, grazie al quale avrete la possibilità di utilizzare tutte le app di Google, oltre che le applicazioni realizzate da terze parti. È possibile utilizzare Xiaomi Watch 2 anche al mare o in piscina, dal momento che offre una resistenza fino a 5 atmosfere. Presente inoltre il sistema GPS integrato con Google Maps, che assicura un’ottima navigazione anche all’interno di ambienti complessi e con più piani, oltre la connettività dual-band a cinque satelliti.

Se siete interessati ad acquistarlo, Xiaomi Watch 2 è disponibile in offerta su Amazon a soli 99 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato, rispettivamente nelle colorazioni Nero e Argento. Grazie all’abbonamento ad Amazon Prime, avrete la possibilità di riceverlo gratuitamente presso il vostro domicilio entro pochi giorni.

Acquista Xiaomi Watch 2 in offerta su Amazon a soli 99 euro