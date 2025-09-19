Nel corso delle ultime ore, un leak trapelato in Rete potrebbe aver svelato a tutti gli effetti la possibile data di lancio della nuova serie di smartphone top di gamma Xiaomi 17. A questo si aggiungerebbero poi nuove foto del tablet Redmi Pad 2 Pro, che dovrebbe uscire a breve sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 17: presunta data di lancio e specifiche della fotocamera

Una fonte interna all’industria avrebbe indicato la possibile data di lancio della nuova serie Xiaomi 17:, che potrebbe corrispondere al 30 settembre, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. A prender parola a tal proposito è stato Lu Weibnig, presidente di Xiaomi, che tra poche ore terrà una diretta per rispondere a tutte le domande e alle curiosità dei consumatori, tra cui le motivazioni dietro il salto di “Xiaomi 16” per il nome del nuovo modello.

Secondo diversi report, la compagnia cinese intende lanciare sul mercato tre modelli per la nuova serie, che sarà composta rispettivamente da Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max. Malgrado conosciamo davvero ben poco del modello standard, le specifiche della variante Pro sono già trapelate in Rete nelle ultime ore.

Stando ad alcuni benchmark prestazionali, Xiaomi 17 Pro sarà alimentato dal nuovo processore di Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nello specifico, il nuovo chip includerà due core con frequenza da 4,61 GHz e sei core con frequenza a 3,63 GHz. I risultati del portale Geekbench, in particolare, avrebbero evidenziato un punteggio di 3096 punti in single core, che arriverebbero a 9382 punti in multi-core, evidenziando dunque alte prestazioni per l’uso quotidiano e in ambito gaming, soprattutto. Il nuovo modello sarà abbinato a 16 GB di RAM e presenterà l’interfaccia proprietaria HyperOS 3 preinstallata al suo interno, basata sul sistema operativo Android 16.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove secondo quanto dichiarato dall’informatore Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo troveremo un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.67, un sensore ultrawide da 50 megapixel e infine un sensore teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x e apertura f/3.0. A queste si aggiungerebbe il fratello maggiore Pro Max, che porterà un sensore leggermente più ampio e luminoso con apertura f/2.6. Così come avvenuto con gli altri modelli precedenti, anche per quest’anno i sensori sono stati realizzati in collaborazione con Leica.

Come sempre vi ricordiamo che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice cinese stessa. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.

Redmi Pad 2 Pro: design e specifiche tecniche

Passiamo poi a Redmi Pad 2 Pro, il nuovo modello top di tablet top di gamma della compagnia in arrivo a pochi mesi di distanza dal modello standard, lanciato invece lo scorso giugno. Un nuovo leak avrebbe infatti svelato alcune immagini promozionali e le infografiche del nuovo modello, lasciando praticamente nulla al mistero, tra design e relative specifiche tecniche.Sul lato anteriore troveremo un display touch-screen da 12,1 pollici di diagonale con frequenza d’aggiornamento da 120 Hz e risoluzione 2,5 K.

Nel caso del comparto fotocamere saranno invece presenti due sensori da 8 megapixel, uno sul lato anteriore e il rimanente sul lato posteriore. Sotto il cofano troveremo il chip Snapdragon 7s Gen 4, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con possibilità di espandere quest’ultima in base alle proprie esigenze e necessità.

Tutto verrà alimentato da una batteria da 12000 mAh di capacità, con supporto alla ricarica via cavo da 33 W di potenza e la ricarica inversa da 27 W di potenza. Il nuovo modello di tablet di casa Redmi avrà infine un peso di 890 grammi, e sarà disponibile (presumibilmente) in esclusiva nella colorazione Graphite Gray.

Non conosciamo ancora una possibile data d’uscita per Redmi Pad 2 Pro, ma il nuovo modello potrebbe essere verosimilmente presentato in occasione dell’evento per Xiaomi 15T, che avverrà il prossimo 24 settembre: restiamo anche in questo caso in attesa di aggiornamenti e conferme delle specifiche tecniche sopracitate direttamente da Redmi.