L’app Intesa Sanpaolo Mobile per Android e iOS si prepara finalmente a un bel rinnovamento: in questi giorni la banca sta avvisando i suoi clienti via e-mail o tramite un messaggio all’apertura dell’applicazione, fornendo qualche anticipazione su quello che vedremo. Scopriamo insieme le principali novità in arrivo e quando saranno disponibili.

Intesa Sanpaolo Mobile si rinnova: ecco le novità

“A breve l’app Intesa Sanpaolo Mobile si rinnova: nuova grafica e sezione Investimenti in arrivo“, si può leggere nel messaggio all’apertura dell’app stessa. La nuova applicazione andrà dunque a rinnovare quella attuale, apportando miglioramenti nella grafica e perfezionamenti delle funzionalità esistenti, nonché introducendone di nuove. Lo scopo è quello di rendere più facile e intuitivo l’utilizzo dell’home banking da parte di tutti i clienti.

Una delle novità più importanti riguarderà l’introduzione della sezione “Investimenti“, che risulta attualmente accessibile soltanto scaricando una seconda app (Intesa Sanpaolo Investo, sul Play Store). Tramite un unico punto di accesso sarà possibile avere a disposizione i rapporti con la banca (come conti e carte) e quelli relativi agli investimenti. Intesa ha dunque ascoltato i suggerimenti degli utenti, che a gran voce avevano richiesto questo cambiamento. Come possiamo vedere nelle immagini diffuse, l’app Intesa Sanpaolo offrirà anche cambiamenti grafici che la renderanno più moderna e al passo coi tempi, senza perdere funzionalità.

Quando arriverà la nuova app Intesa Sanpaolo Mobile

La nuova applicazione Intesa Sanpaolo Mobile seguirà un percorso preciso: a partire da ottobre 2025 sarà reso disponibile in modo graduale un aggiornamento dell’app. A seguire, in questa versione aggiornata sarà progressivamente messa a disposizione la nuova sezione Investimenti, che includerà le funzioni attualmente proposte nell’app Intesa Sanpaolo Investo.

Finché non avverrà quest’ultimo cambiamento, sarà possibile continuare a utilizzare l’app separata per monitorare ed effettuare investimenti. Per eventuali necessità è possibile contattare i gestori della filiale digitale direttamente dall’app o tramite il numero verde 800.303.303.

Per verificare l’arrivo del suddetto aggiornamento, potete tenere sotto controllo la pagina dedicata all’app sul Google Play Store. Potete trovarla seguendo il badge qui in basso.