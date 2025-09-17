Chi cerca un tablet potente senza spendere una fortuna ha trovato la sua occasione: Xiaomi Pad 7 scende sotto i 210 euro su AliExpress grazie ai codici sconto TTANDROID20 o FSSIT20. Con un prezzo di listino di 399 euro, questo dispositivo con processore Snapdragon 7+ Gen 3 e display 3.2K a 144Hz rappresenta un’opportunità da non perdere per chi vuole prestazioni premium a un prezzo accessibile.

Snapdragon 7+ gen 3 e display 3.2k: le specifiche che fanno la differenza

Xiaomi Pad 7 si distingue nel panorama dei tablet Android grazie a un comparto tecnico di alto livello. Il cuore pulsante è il processore Snapdragon 7+ Gen 3 realizzato con processo produttivo a 4nm, che garantisce prestazioni elevate ed efficienza energetica ottimale. La configurazione prevede 8GB di RAM abbinati a 128GB o 256GB di storage interno, senza possibilità di espansione tramite microSD.

Il display rappresenta uno dei punti di forza principali: 11.2 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate 144Hz che assicura fluidità estrema in ogni operazione, dal gaming allo streaming video. Il pannello supporta HDR e raggiunge una luminosità massima di 800 nits, garantendo ottima visibilità anche in condizioni di luce intensa. Le dimensioni compatte di 6.2mm di spessore per 500 grammi di peso rendono il tablet maneggevole e trasportabile.

L’autonomia è affidata a una batteria da 8850mAh con ricarica rapida 45W, mentre il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 13MP. Il sistema operativo Android 15 con interfaccia HyperOS 2 garantisce un’esperienza utente moderna e fluida. Da segnalare che si tratta di un modello Wi-Fi only, senza supporto per chiamate o SMS.

Offerta lampo con codici sconto esclusivi

L’offerta su AliExpress porta Xiaomi Pad 7 a 325,81 euro, ma utilizzando i codici sconto TTANDROID20 o FSSIT20 il prezzo finale scende a soli 206,17 euro. Si tratta di uno sconto complessivo di quasi il 50% rispetto al prezzo di listino di 399 euro, con un risparmio di oltre 190 euro.

La promozione rappresenta uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo dispositivo. La spedizione è gestita da AliExpress con tempi di consegna variabili, mentre la disponibilità dell’offerta potrebbe essere limitata nel tempo vista l’entità dello sconto applicato.

