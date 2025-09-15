Dopo diversi rumor e anticipazioni, è il momento di scoprire ufficialmente Samsung Galaxy Tab A11. Il nuovo tablet Android di fascia medio-bassa della casa di Seoul ha fatto capolino in sordina sul sito ufficiale Samsung dedicato agli Emirati Arabi Uniti, con specifiche tecniche complete e immagini. Andiamo a scoprirlo insieme.

Samsung Galaxy Tab A11 è ufficiale: ecco specifiche e design

Samsung Galaxy Tab A11 si mostra ufficialmente su uno dei siti del produttore, sia in versione Wi-Fi sia in versione LTE. Secondo i rumor, dovrebbe presto essere affiancato dal fratello Galaxy Tab A11+ (con schermo più grande), ma per il momento questo modello non si è fatto vedere.

L’azienda di Seoul ha evidentemente preferito “saltare” la generazione Galaxy Tab A10: da un lato potrebbe servire a evitare confusione con i modelli Galaxy Tab A 10.1, dall’altro potrebbe uniformare meglio la gamma (vista l’uscita dei Galaxy Tab S11). In ogni caso, il produttore ha lanciato direttamente Galaxy Tab A11, un tablet di fascia medio-bassa pensato per chi non vuole spendere troppo e che al contempo desidera un prodotto dalle specifiche interessanti.

Il nuovo tablet propone dimensioni compatte grazie a uno schermo non troppo grande: troviamo infatti un display TFT da 8,7 pollici a risoluzione 1340 x 800 con refresh rate fino a 90 Hz, circondato da bordi contenuti ma non troppo. Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Helio G99 con CPU octa-core (fino a 2,2 GHz di clock), supportato da un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB con microSD). Per quanto concerne la connettività, troviamo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE (sulla variante apposita), Bluetooth 5.3, GPS, porta USB-C e porta per il jack audio da 3,5 mm (sempre più una rarità)

Lato foto, a bordo sono presenti due sensori: sul retro c’è una fotocamera da 8 MP, mentre per le videochiamate ce n’è una da 5 MP, con obiettivo integrato nel bordo superiore. Non manca il doppio speaker con supporto a Dolby Atmos. La batteria è da 5100 mAh, ma non sono stati diffusi dettagli riguardanti la velocità di ricarica.

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy Tab A11

Galaxy Tab A11 è in arrivo nelle colorazioni Silver e Gray, molto probabilmente con Android 15 e One UI 7. Quest’ultimo punto non viene specificato, ma riteniamo difficile che possa arrivare direttamente con One UI 8 e Android 16 (tempi di lancio effettivo permettendo).

Prezzo e uscita di Samsung Galaxy Tab A11

Per il momento Samsung non ha diffuso dettagli riguardanti il prezzo consigliato di vendita e la data di uscita. Le indiscrezioni puntano su cifre di partenza intorno ai 199 euro, perfettamente in linea con quelle del predecessore Galaxy Tab A9.

Vista l’apparizione sul sito ufficiale Samsung degli Emirati Arabi Uniti, ci aspettiamo che il produttore fornisca ulteriori dettagli nel giro di qualche giorno al massimo: visti i precedenti, il tablet dovrebbe arrivare anche da noi, quindi continuate a seguirci.