Trovare uno smartphone che combini una batteria quasi infinita con prestazioni da top di gamma è una sfida, specialmente a un prezzo ragionevole. realme GT 7 arriva sul mercato proprio per rompere questi schemi, portando una mostruosa unità da 7000 mAh in un corpo elegante e potente. Se il suo prezzo di listino di 749 € poteva sembrare un ostacolo, l’attuale offerta su AliExpress cambia completamente le carte in tavola, proponendolo con uno sconto del 44%. Un’occasione che lo posiziona come uno dei migliori acquisti del momento. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini della promozione.

Realme GT 7: potenza da vendere e un’autonomia da record

Il cuore pulsante di realme GT 7 è il nuovo e potentissimo SoC MediaTek Dimensity 9400E, un chip a 4 nanometri che garantisce prestazioni da vero flagship, supportato in questa configurazione da ben 12 GB di RAM LPDDR5 e memorie UFS 4.0. Questa combinazione assicura una fluidità e una reattività impeccabili in ogni contesto, dal multitasking spinto al gaming più esigente. A gestire il calore ci pensa un innovativo sistema di dissipazione che include una back cover in vetro con un foglio di grafene, capace di disperdere il calore 6 volte meglio del vetro tradizionale.

Il display è un altro punto di forza: un pannello AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz. La sua caratteristica più impressionante è la luminosità di picco da record di 6000 nits, che garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Tuttavia, l’elemento che definisce questo dispositivo è l’incredibile batteria da 7000 mAh, un valore quasi doppio rispetto a molti concorrenti, che si traduce in 2 o persino 3 giorni di utilizzo con una singola carica. Quando si scarica, la ricarica rapida da 120W permette di tornare al 100% in circa 40 minuti. Completano il quadro la certificazione di resistenza ad acqua e polvere IP68/IP69 e un comparto fotografico versatile guidato dal sensore principale Sony IMX906.

L’offerta da non perdere su AliExpress

Questa incredibile scheda tecnica diventa ancora più interessante grazie alla promozione attualmente attiva su AliExpress. Realme GT 7  è disponibile a un prezzo eccezionale, che lo rende un vero e proprio best-buy.

Il prezzo di listino ufficiale è di 749 €, ma grazie a questa offerta limitata è possibile acquistarlo a soli 416,45 €. Si tratta di un risparmio netto di ben 332,55 €, che corrisponde a uno sconto del 44% sul prezzo originale. Una riduzione di prezzo così significativa su un dispositivo appena lanciato è un’opportunità rara. L’offerta è soggetta alla disponibilità dei pezzi e potrebbe terminare senza preavviso, pertanto si consiglia agli interessati di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Acquista realme GT 7 su AliExpress a 416,45 € invece di 749 €

