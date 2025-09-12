Nel corso delle ultime ore e a pochi giorni dai modelli Moto Pad 60 Pro e Motorola Edge 60 Neo, è stato presentato ufficialmente Moto Pad 60 Neo, nuovo modello di tablet entry-level della compagnia: scopriamone insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il listino prezzi relativo al mercato indiano.

Moto Pad 60 Neo: specifiche tecniche e prezzi

Partiamo innanzitutto dal lato frontale del nuovo tablet, che ospita un display LCD da 11 pollici di diagonale con risoluzione 2560 x 1600 pixel e una frequenza d’aggiornamento da 90 Hz, oltre che un picco di luminosità pari a 500 nit. Il nuovo tablet misura 254,59 millimetri in larghezza per 166,15 millimetri in altezza, con uno spessore di 6,99 millimetri e un peso di 490 grammi.

Al suo interno troviamo il chip MediaTek Dimensity 9300, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna di tipologia UFS 2.2, con la possibilità di espanderla. Tutto viene alimentato da una batteria da 7040 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica via cavo da 20 W di potenza, malgrado sia incluso un alimentatore da 68 W all’interno della confezione.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore principale da 8 megapixel con messa a fuoco automatica, oltre che un sensore da 5 megapixel con messa a fuoco fissa. Inclusa nella confezione figura una stilo, utile per i lavori più creativi. Confermata inoltre la certificazione IP52, che ne attesta la resistenza all’acqua e alla polvere, oltre che il supporto a Dolby Atmos per il comparto audio.

Moto Pad 60 Neo sarà disponibile per il mercato indiano dal prossimo 22 settembre ad un prezzo suggerito di 17999 rupie indiane (pari a circa 173 euro), esclusivamente nella colorazione Pantone Bronze Green. Ad oggi non disponiamo ancora di comunicazioni ufficiali riguardanti un possibile esordio sul mercato globale: non ci rimane dunque che attendere ulteriori delucidazioni a tal proposito da Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.