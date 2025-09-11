OPPO vuole portare qualche interessante novità nella gamma degli smartphone premium attraverso la sua nuova serie Find X9, che promette di fissare nuovi standard qualitativi del settore. Attraverso i primi teaser ufficiali e le dichiarazioni del Product Manager Zhou Yibao, emergono infatti alcuni dettagli davvero interessanti su quella che potrebbe essere una delle serie più innovative dell’anno.

Proviamo a riassumere insieme che cosa abbiamo capito e cosa OPPO potrebbe avere in serbo per tutti noi.

Cambia il design: cornici sempre più sottili

Cominciamo da quello che è assolutamente uno dei principali punti di forza della nuova serie Find X9, il design estremamente moderno, con OPPO che ha da tempo lavorato per creare quello che definisce il dispositivo con “le cornici uniformi più sottili su tutti e quattro i lati“. Le prime immagini ufficiali mostrano effettivamente una riduzione drastica dei bordi dello schermo, superando persino l’iPhone 17 di Apple in termini di rapporto schermo-corpo.

Sul perché OPPO sia riuscita in questo intento, non ci sono grandi dubbi: è noto da un po’ che la società sta usando una tecnologia proprietaria chiamata “cold carving“, che permette di ottenere una precisione millimetrica nella lavorazione dei materiali.

Per quanto riguarda le dimensioni dei display, il modello base Find X9 monterà un pannello da 6,69 pollici, mentre la variante Pro offrirà uno schermo più ampio da 6,78 pollici. Entrambi i dispositivi integreranno tecnologie avanzate per la protezione degli occhi e una modalità speciale progettata per ridurre la cinetosi durante l’utilizzo prolungato.

Batterie al top per un’autonomia straordinaria

Se il design cattura l’attenzione, le specifiche tecniche fanno il resto per stupire ancora di più. OPPO ha infatti deciso di equipaggiare la serie Find X9 con batterie dalla capacità maggiorata rispetto alla generazione precedente: il modello standard monterà una batteria da 7.025mAh, mentre la variante Pro raggiungerà i 7.500mAh. Si tratta di valori che sono ben superiori alla media del settore degli smartphone flagship, che invece si ferma tra i 4.000 e 5.000mAh.

Nonostante queste capacità enormi, i dispositivi mantengono dimensioni contenute grazie alle nuove tecnologie di miniaturizzazione. Il Find X9 dovrebbe infatti pesare circa 203 grammi, mentre il Pro si attesterà sui 224 grammi, con pesi dunque più che ragionevoli considerando l’autonomia offerta. Per la ricarica, entrambi i modelli supporteranno la ricarica rapida cablata fino a 80W, garantendo tempi di ricarica comunque accettabili nonostante le batterie di grandi dimensioni.

Prestazioni e fotografia di alto livello

Passando poi alle prestazioni, la spinta arriverà dal processore MediaTek Dimensity 9500, una soluzione di ultima generazione che promette prestazioni eccellenti sia in ambito gaming che nell’utilizzo quotidiano. Il chipset sarà affiancato da funzionalità innovative come il sensore di impronte digitali a ultrasuoni e un tasto smart denominato “Plus key“, che permetterà di personalizzare diverse funzioni rapide.

Sul fronte fotografico, OPPO non ha lesinato sugli investimenti: il modello base Find X9 dovrebbe infatti montare tre sensori da 50MP ciascuno, con una configurazione già di per sé molto interessante, che risulta però essere potenziata nei modelli Pro e Ultra, dove fanno la loro mostra quattro fotocamere posteriori, tra cui un sensore principale da 200MP.

Insomma, a margine di questi brevi spunti, sembra proprio che la serie OPPO Find X9 possa candidarsi ad essere una proposta estremamente competitiva nel panorama degli smartphone premium. Il lancio ufficiale è atteso nelle prossime settimane, e solo allora potremo finalmente scoprire tutti i dettagli di quella che promette di essere una delle serie più interessanti dell’anno.