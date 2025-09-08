Xiaomi si prepara a lanciare la sua nuova serie di smartphone, Xiaomi 16, e sembra voler riportare in vita una caratteristica che aveva fatto parlare molto di sé qualche anno fa, ma che poi era scomparsa dai radar: il piccolo schermo aggiuntivo sul retro del telefono.

Un’idea che sembrava morta e sepolta

Per capire di cosa stiamo parlando, dobbiamo fare un salto indietro al 2021, quando Xiaomi aveva lanciato lo Xiaomi Mi 11 Ultra. Lo smartphone aveva una particolarità unica: oltre al normale schermo frontale, aveva un piccolo display sul retro, integrato nel modulo delle fotocamere. L’idea era interessante: si poteva usare questo mini-schermo per controllare le notifiche, vedere l’ora, o addirittura scattare selfie usando le fotocamere posteriori e guardando se stessi in questo piccolo specchio digitale.

Il problema è che questa funzionalità, dopo l’entusiasmo iniziale, si è rivelata più una curiosità che una vera necessità. Gli utenti non sapevano bene come sfruttarla nella vita quotidiana, e Xiaomi ha dunque gradualmente abbandonato l’idea nei modelli successivi.

Le nuove indiscrezioni alimentano la curiosità

Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato. Alcune immagini trapelate online suggeriscono infatti che Xiaomi stia pensando di riproporre questa caratteristica nella serie Xiaomi 16, prevista per il prossimo mese in Cina. Le foto, condivise da Ishan Agarwal, un esperto che spesso anticipa le novità tecnologiche di casa Xiaomi, mostrano infatti quello che dovrebbe essere il Xiaomi 16 Pro Max.

Nel design si vede chiaramente un modulo fotografico completamente ridisegnato sul retro del telefono. Al posto del solito gruppetto di lenti, ora c’è una struttura orizzontale più imponente che ricorda molto da vicino quella del vecchio Mi 11 Ultra. La parte sinistra ospita due sensori fotografici disposti verticalmente, mentre la parte destra sembra proprio essere destinata a un piccolo schermo aggiuntivo.

Un design che copia o che viene copiato?

C’è però un dettaglio curioso in questa storia. Il design generale del modulo fotografico del presunto Xiaomi 16 assomiglia molto a quello che si dice Apple stia preparando per i suoi iPhone 17 Pro. Insomma, potrebbe concretizzarsi una di quelle situazioni tipiche del mondo della tecnologia, in cui non si capisce mai bene chi stia copiando chi.

Da una parte, potrebbe essere che Xiaomi abbia preso ispirazione dalle voci su iPhone 17 per il design generale, aggiungendo poi il suo tocco personale con il secondo schermo. Dall’altra, è anche possibile che entrambe le aziende stiano semplicemente seguendo le stesse tendenze estetiche del momento.

In ogni caso, bisogna dire che non c’è ancora nulla di ufficiale. Dati e immagini trapelate non sono infatti quelle definitive, e anche se il leak sembra provenire da una fonte ben più attendibile di molte altre, nel mondo della tecnologia possono essere sia accurate anticipazioni che clamorosi falsi. È anche possibile che quello che sembra un piccolo schermo nelle foto sia in realtà solo una superficie riflettente o un elemento decorativo del design.

Se però davvero Xiaomi decidesse di reintrodurre questa caratteristica, la domanda che dovremmo porci è un’altra: perché?

Il secondo schermo non aveva avuto un grande successo commerciale, principalmente perché gli utenti non riuscivano a trovare un uso pratico convincente nella vita di tutti i giorni. Forse l’azienda cinese pensa che con i progressi della tecnologia e con nuove idee software, questo piccolo display possa finalmente trovare la sua ragion d’essere. Oppure, più semplicemente, vuole differenziarsi in un mercato degli smartphone sempre più uniforme, dove tutti i telefoni si assomigliano un po’ troppo.

Per ora, tutto quello che possiamo fare è aspettare che Xiaomi inizi a rilasciare informazioni ufficiali sui suoi prossimi smartphone. L’azienda di solito è abbastanza brava nel creare suspense prima dei lanci, quindi probabilmente nelle prossime settimane inizieremo a vedere teaser e anticipazioni che ci chiariranno se il secondo schermo tornerà davvero o se si tratta solo di speculazioni.