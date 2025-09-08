La settimana prossima Realme ha in programma il lancio della serie Realme 15 e dopo il produttore si potrà concentrare su altri due smartphone molto attesi: stiamo parlando di Realme GT 8 e GT 8 Pro.

Nelle scorse ore uno di questi due smartphone, che dovrebbero essere animati dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, è stato al centro di alcune nuove indiscrezioni, relative in particolare alla fotocamera.

Cosa possiamo aspettarci dalla fotocamera di Realme GT 8 Pro

Secondo il popolare leaker Digital Chat Station, Realme GT 8 Pro avrà la fotocamera posteriore inserita in un modulo di forma quadrata, con un sensore primario da 50 megapixel, un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel e un terzo sensore che dovrebbe avere una risoluzione da 50 megapixel e un’ottica ultra grandangolare.

Un ulteriore dettaglio sul comparto imaging di questo smartphone è stato fornito dal leaker Smart Pikachu, a dire del quale Realme collaborerà con Ricoh, grazie a cui gli utenti potranno fare affidamento su alcune funzionalità software esclusive, incluso uno stile cromatico “Negative Film”.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di Realme non dovrebbero mancare un display piatto AMOLED realizzato da BOE con diagonale da 6,78 pollici, risoluzione 2K e un sensore ultrasonico per il riconoscimento delle impronte digitali integrato, una batteria da 8.000 mAh e, per quanto riguarda la parte software, l’interfaccia Realme UI 6 basata su Android 16.

Realme dovrebbe presentare ufficialmente la serie Realme GT 8 nel corso del prossimo mese, in vista di un esordio sul mercato in Cina quasi immediato. Per quanto riguarda l’arrivo dei nuovi smartphone in Europa, invece, ci sarà da avere pazienza per alcune settimane in più.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime anticipazioni.