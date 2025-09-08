Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un aggiornamento per l’applicazione Zepp, ossia la popolare applicazione ufficiale dei dispositivi Amazfit.

Si tratta di un’app molto apprezzata da chi utilizza gli smartwatch di questa azienda, in quanto consente di monitorare i propri dati di allenamento, salute e recupero, registrare la propria alimentazione e ottenere punteggi di facile comprensione, il tutto con servizi come il coaching e la guida basati sull’intelligenza artificiale e senza tralasciare un aspetto importante come quello della sicurezza dei dati.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

L’app Zepp per Android si aggiorna

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche dell’app Zepp vi sono il monitoraggio dei propri progressi attraverso vari parametri vitali (come la frequenza cardiaca, il sonno, lo stress e la saturazione di ossigeno nel sangue) e la registrazione dell’attività quotidiana (passi, calorie bruciate e dati di allenamento avanzati, come il ritmo, la distanza, la velocità e gli approfondimenti sul recupero), il monitoraggio del sonno con sensori di precisione e la sincronizzazione dei dati per un’analisi completa del recupero, la visualizzazione di tutti i dati essenziali sulla salute del proprio cuore in un unico posto e la possibilità di scattare una foto del proprio pasto e ottenere immediatamente calorie, peso e macronutrienti.

La nuova versione dell’applicazione è la 9.12.1 e, stando al changelog ufficiale, dovrebbe portare con sé il supporto per la pianificazione del percorso e la risoluzione di alcuni bug.

Se desiderate scaricare le varie versioni dell’app Zepp man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 9.12.1 la trovate qui.

L’applicazione può essere scaricata gratuitamente anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: