La più recente versione di WhatsApp Beta nasconde nuovi sviluppi legati ai lavori in corso per l’implementazione di una nuova funzionalità che arriverà in futuro nella popolare app di messaggistica ma della quale abbiamo già sentito parlare.

Questa funzione dovrebbe rivolgersi agli amministratori dei canali che dovrebbero così ottenere un nuovo meccanismo per migliorare il coinvolgimento e l’integrazione del pubblico con il proprio canale.

WhatsApp Beta: in sviluppo una novità per gli admin dei canali

Il team di WhatsApp sta lavorando per implementare un nuovo meccanismo di interazione con i canali, consentendo agli amminsitrazioni di porre domande agli utenti (che potranno rispondere) per aumentare il coinvolgimento e l’interazione coi contenuti pubblicati.

Lo scorso luglio era emerso che questa nuova tipologia di domanda potesse chiamarsi semplicemente Domanda ma nelle ultime ore, analizzando la versione 2.25.24.30 di WhatsApp Beta, il team del portale specializzato WaBetaInfo ha individuato un possibile cambio di programma da parte del team di sviluppo.

Al posto di Domanda, potrebbe arrivare il Quiz e, in base a quanto spiegato da WaBetaInfo, il concetto dovrebbe essere molto simile a quello dei sondaggi già esistenti ma con una differenza: in questa nuova tipologia di domanda a risposta multipla, c’è una (e una sola) risposta corretta.

Gli amministratori dei canali potranno creare una domanda, fornire un elenco di possibili risposte e definire quella corretta. I follower potranno selezionare l’opzione che ritengono corretta e avere un immediato riscontro. Le risposte (immaginiamo in termini di percentuali per ciascuna possibilità) di tutta la community verranno mostrate solo dopo aver partecipato al quiz.

La funzionalità per creare quiz all’interno dei canali non è ancora disponibile nemmeno per alcuni dei beta tester che eseguono la versione 2.25.24.30 di WhatsApp Beta.

Si tratta di una funzionalità in fase di sviluppo e non sappiamo ancora quando possa essere pronta per il rilascio, ai beta tester prima e sul canale stabile poi. Non è nemmeno chiaro se questa funzione possa essere esclusiva dei canali o se, magari, verrà estesa anche alle chat di gruppo.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp o provarne in anteprima le novità

Per scaricare WhatsApp su un dispositivo Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).