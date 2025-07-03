Google annuncia l’espansione di Veo 3 all’interno dell’app Gemini: gli utenti abbonati a Google AI Pro possono ora accedere alle nuove funzionalità per la generazione di video attraverso l’intelligenza artificiale anche in Italia (e in diversi altri Paesi). La casa di Mountain View aveva iniziato questa espansione le scorse settimane.

Veo 3 si espande nell’app Google Gemini anche in Italia

Veo 3 è un modello avanzato per la generazione di video con audio nativo. Permette di creare brevi filmati basati sui prompt forniti: basta descrivere ciò che si ha in mente per vedere le idee prendere vita, con tanto di audio (questa la principale differenza con Veo 2). L’IA può creare musica e rumori di sottofondo, suoni della natura e persino dialoghi.

A partire da oggi Veo 3 è disponibile anche in Italia (e in altri Paesi europei, oltre a India e Indonesia), accessibile attraverso l’app Gemini per gli abbonati a Google AI Pro. Il piano in questione ha un costo di 21,99 euro al mese (primo mese gratis) e include l’accesso ai modelli più avanzati di Gemini, a Flow (con Veo 3, per l’appunto), Whisk (con 1000 crediti mensili), NotebookLM, Gemini in Gmail, Documenti e nelle app Google e 2 TB di spazio di archiviazione in cloud.

Per generare video attraverso Veo 3 basta premere su “Video” nella sezione strumenti della barra del prompt di Gemini e descrivere la scena desiderata: l’IA creerà filmati di otto secondi in risoluzione 720p in formato MP4, 16:9 (orizzontale), con audio incluso. Google promette video con fisica del mondo reale e sincronizzazione labiale accurata, e con Veo 3 Fast la generazione avviene il doppio più rapidamente. La limitazione è di tre video generati al giorno, per gli abbonati Google AI Pro.

Tutti i video generati con Veo 3 nell’app Gemini avranno un watermark visibile. In più, Google sta inserendo il suo watermark SynthID in tutti i contenuti generati dai propri modelli di IA generativa. Di recente, lo strumento SynthID Detector è stato distribuito a un primo gruppo di tester, in previsione di un ampliamento.

Vi lasciamo con un breve esempio che mostra cosa è in grado di fare Veo 3 con la creazione di video.