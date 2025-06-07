Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni degli utenti Instagram relative a problemi di funzionamento del sistema di login di questo popolare social network.

In particolare, diversi utenti sembrano riscontrare problemi di accesso legati all’autenticazione a due fattori (2FA) e ciò riguarda sia i dispositivi Android che quelli basati su iOS.

Un nuovo problema riscontrato su Instagram

Stando a quanto è possibile apprendere, i problemi di accesso sembrano avere una portata limitata, interessando soltanto gli utenti che usano l’autenticazione a due fattori (2FA) e che tentano di accedere all’app su Android o iPhone.

In pratica, l’applicazione mostra un messaggio di errore che invita gli utenti ad aggiornare il software a una versione più recente che supporti l’accesso a due fattori ma il messaggio in questione viene visualizzato anche quando si usa la versione più recente dell’app mobile di Instagram. E dato che Threads è collegato a Instagram, gli utenti riscontrano problemi anche nell’accesso a tale social.

Pare che l’accesso online funzioni e, pertanto, chi non riesce più ad accedere dall’applicazione mobile può sfruttare l’app web di Instagram per disattivare l’autenticazione a due fattori (2FA), in modo da poter accedere di nuovo da dispositivo mobile.

Al momento non vi sono informazioni ufficiali da parte del team di instagram ma la speranza è che gli sviluppatori siano già al lavoro per risolvere questo problema (che non è chiaro quanto sia diffuso), in modo da implementare un fix nel più breve tempo possibile.

Se desiderate scaricare le varie versioni dell’applicazione man mano che vengono rilasciate dal team di sviluppatori di Meta, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

L’app può essere scaricata gratuitamente anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: