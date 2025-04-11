A un mesetto dalle prime indiscrezioni al riguardo, torniamo a occuparci di OnePlus Watch 3 Mini, inedita versione “compatta” dello smartwatch OnePlus Watch 3 che OnePlus ha lanciato lo scorso febbraio.

Stando a quanto condiviso da un noto leaker, questo smartwatch non sarà altro che la versione destinata al mercato Global di OPPO Watch X2 Mini, smartwatch presentato da OPPO nella giornata di ieri assieme agli smartphone OPPO Find X8 Ultra, Find X8s e Find X8s+ e al tablet OPPO Pad 4 Pro.

Nuovo capitolo della ridondanza by OPPO e OnePlus in arrivo

Negli ultimi anni, OPPO e OnePlus sono praticamente diventate una cosa sola, proponendo spesso e volentieri lo stesso prodotto con entrambi i brand e differenziando esclusivamente il mercato su cui poi esso viene effettivamente proposto.

Ciò, ad esempio, è avvenuto con OnePlus Open che rappresenta la copia carbone di OPPO Find N3: il primo è arrivato in Italia; il secondo è rimasto esclusivo del mercato cinese.

L’esempio più recente risale a un paio di mesi fa e coinvolge due smartwatch: OnePlus Watch 3 (protagonista nell’immagine di copertina) e OPPO Watch X2.

Al netto di minime differenze estetiche, i due smartwatch sono assolutamente identici ma, a differenza del caso pieghevoli, sono stati portati entrambi in Italia a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro (18 febbraio 2025 per il modello a marchio OnePlus, 24 febbraio 2025 per il modello a marchio OPPO).

Secondo il noto leaker Abhishek Yadav, questa stretta collaborazione potrebbe portarci presto all’ennesimo dispositivo “copia” ma, stavolta, senza sovrapposizione sullo stesso mercato.

OnePlus Watch 3 Mini sarà la versione “Global” di OPPO Watch X2 Mini

Stando a quanto diffuso su X dal leaker, il tanto chiacchierato OnePlus Watch 3 Mini (di cui si parla già dal mese di marzo) non dovrebbe essere altro che un rebrand di quell’OPPO Watch X2 Mini che è stato presentato solo ieri sul mercato cinese. Lo smartwatch compatto a marchio OnePlus dovrebbe fare il suo debutto sul mercato indiano ma anche sul mercato Global (quindi inclusa l’Europa).

Specifiche tecniche - OPPO Watch X2 Mini Dimensioni: 43,2 x 43,2 x 11 mm

x x Peso: 37,8 grammi

Certificazioni: IP68 , 5 ATM

, Display: AMOLED da 1,32″ (466 x 466 pixel), 1.000 nit

da (466 x 466 pixel), SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 + MCU BES2800BP

+ MCU Memorie: 2 GB (RAM) + 32 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Reti mobili e Connettività: 4G (su eSIM), Wi-Fi a/b/g/n , Bluetooth 5.2 , GPS , NFC

(su eSIM), , , , Sensori: accelerometro , giroscopio , barometro , bussola , battito cardiaco , SpO2

, , , , , Batteria: 354 mAh

Sistema operativo: doppio (Wear OS 5 + RTOS)

(Wear OS 5 + RTOS) Scheda tecnica completa

Previous Next Fullscreen

Quelle che vi abbiamo proposto qua sopra sono le specifiche dello smartwatch compatto a marchio OPPO che, come abbiamo già avuto modo di vedere con le due versioni “standard”, non dovrebbero praticamente presentare differenze nell’iterazione a marchio OnePlus.

Restiamo in attesa di nuovi indizi o conferme ufficiali da parte di OnePlus prima di dare per certa la cosa ma, presto, potremmo assistere al debutto di OnePlus Watch 3 Mini, versione da 43 mm del riuscitissimo OnePlus Watch 3.