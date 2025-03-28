Arrivano aggiornamenti sull’EUDI Wallet, il sistema di identità digitale che sarà valido in tutta Europa. Questa settimana il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sull’aggiornamento della direttiva riguardante la patente di guida in versione digitale: ecco cosa sappiamo sul funzionamento di quest’ultima e su quando arriverà.

EUDI Wallet includerà anche le patenti di guida digitali per tutta l’UE

In Italia è possibile sfruttare IT-Wallet attraverso l’app IO per avere sullo smartphone le versioni digitali di patente di guida, tessera sanitaria e non solo, il tutto con valore legale (è disponibile per tutti dallo scorso dicembre). Qualcosa di simile è in arrivo in tutta Europa attraverso EUDI Wallet (European digital identity wallet), che dovrebbe consentire ai portafogli dei vari Paesi europei di “dialogare” tra loro tramite un’architettura interoperabile, che permetterà il riconoscimento reciproco delle identità digitali e delle credenziali con la massima sicurezza.

In pratica, in modo simile a IT-Wallet e IO, l’EUDI Wallet è pensato per essere un’applicazione installabile sullo smartphone all’interno della quale i cittadini e le imprese potranno conservare e gestire credenziali digitali riconosciute in tutta l’Unione Europea. Tra i documenti che potranno essere aggiunti c’è anche la patente di guida, e in questi giorni il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sull’aggiornamento della direttiva al riguardo.

La direttiva fa parte di un più ampio pacchetto riguardante la sicurezza stradale, e afferma che entro il 2030 sarà disponibile una patente di guida mobile uniforme per tutti i cittadini dell’UE, inserita all’interno del futuro portafoglio di identità digitale (EUDI Wallet). Le patenti digitali (e le loro controparti fisiche, che ovviamente rimarranno ancora disponibili) saranno valide per la guida di autovetture e motocicli per un periodo di 15 anni dalla data di rilascio.

I nuovi documenti digitali favoriranno l’interoperabilità e semplificheranno i viaggi e le transazioni digitali all’interno dell’Unione. “Le patenti di guida digitali dell’UE si baseranno su uno standard internazionale che garantirà un utilizzo senza soluzione di continuità non solo nei paesi europei, ma potenzialmente anche più lontano, in Australia e negli Stati Uniti, che stanno adottando lo stesso standard per le patenti di guida mobili“, sostiene Thales. “Oltre alla guida, le patenti digitali potrebbero anche fungere da documenti d’identità ufficiali validi e potenzialmente personalizzabili“.

L’era delle patenti di guida digitali (mobile Driving License, o mDL) e del portafoglio digitale EUDI rappresenta una tappa fondamentale per la trasformazione digitale dell’Europa verso maggiore semplicità ed efficienza. Secondo i piani, entro il 2030 tutti i principali servizi pubblici dovrebbero essere disponibili online, tutti i cittadini avranno accesso alle cartelle cliniche elettroniche e a un’identificazione elettronica sicura e riconosciuta in tutta l’Unione.

L’EUDI Wallet dovrebbe arrivare entro la fine del 2026.