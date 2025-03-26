A breve distanza dal precedente, l’app IO sta ricevendo un nuovo aggiornamento tramite il Google Play Store: si tratta della versione 3.1.0.2, che introduce la possibilità di attivare il servizio SEND direttamente tramite l’applicazione. Vediamo di cosa si tratta.

Novità aggiornamento IO 3.1.0.2: ora si può attivare il servizio SEND dall’app

Un paio di settimane fa vi avevamo segnalato l’arrivo di un aggiornamento con qualche rinnovamento grafico, tra colori più vivaci, pulsanti più grandi e una disposizione dei contenuti ottimizzata, con lo scopo di semplificare la navigazione e rendere più facile trovare le varie funzioni tra i menu.

In queste ore è in distribuzione un ulteriore update che consente l’attivazione diretta attraverso l’app del Servizio Notifiche Digitali (SEND): in questo modo è possibile ricevere attraverso IO le comunicazioni a valore legale inviate dagli enti pubblici (come esiti di pratiche, rimborsi, multe o avvisi di accertamento tributi ), gestirle in tempo reale direttamente dal dispositivo e pagare in modo semplice e rapido eventuali costi. I liberi professionisti o le ditte individuali possono anche ricevere le notifiche SEND associate all’attività professionale, semplificando la gestione amministrativa.

Per inviare le comunicazioni a valore legale, SEND dà la priorità ai recapiti digitali. In ogni momento, è possibile accedere alla piattaforma SEND con SPID o CIE per indicare o aggiornare il recapito legale (PEC) o i recapiti di cortesia (app IO, email e/o numero di telefono). Se è stato indicato un indirizzo PEC, le notifiche risulteranno legalmente consegnate, senza più raccomandate cartacee, e l’avviso di avvenuta ricezione sarà inviato con un link per accedere ai documenti su SEND. Se non si ha un indirizzo PEC ma si accede alla notifica dall’app IO entro 5 giorni (120 ore) dalla ricezione, questa risulterà legalmente recapitata e non saranno inviate raccomandate cartacee.

Come attivare SEND dall’app IO? Dopo aver aggiornato l’applicazione alla versione 3.1.0.2, è sufficiente aprirla, selezionare il banner che appare nel menu dedicato ai messaggi e seguire la procedura guidata.

servizio SEND su app IO

Come aggiornare IO alla versione più recente su Android

La versione 3.1.0.2 di IO è in distribuzione in queste ore su Android attraverso il Google Play Store. Per verificare di disporre della più recente release ed eventualmente procedere con l’update basta seguire il badge qui in basso.

