Il settore dei servizi streaming è sempre più competitivo e, pertanto, non c’è da stupirsi se anche i colossi siano impegnati in un costante lavoro di miglioramento dei rispettivi ecosistemi e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Disney+.

Il colosso statunitense dello streaming, infatti, ha iniziato a distribuire un aggiornamento che porta con sé una funzionalità che consente agli utenti di rimuovere i titoli dalla riga “Continua a guardare”, solo che al momento non è disponibile su tutte le piattaforme.

Una comoda novità in arrivo su Disney+

In ogni servizio di streaming la riga “Continua a guardare” è molto importante, in quanto rende facile arrivare all’episodio successivo di una serie TV o riprendere un film non ancora terminato dall’ultima interruzione.

Solo che questa riga può anche riempirsi con una certa rapidità di contenuti che non si vogliono continuare a guardare o di film interrotti non appena sono iniziati i titoli di coda.

Nelle scorse ore il team di Disney+ ha annunciato che gli utenti potranno finalmente rimuovere i titoli dalla riga Continua a guardare: ciò sarà possibile tenendo premuto il pulsante sul telecomando e quindi selezionando Rimuovi (oppure, se ci si trova nella pagina Dettagli del titolo, selezionando l’icona Rimuovi sul lato destro).

Il funzionamento è simile anche sul client Web (è sufficiente posizionare il cursore sul riquadro e fare clic sull’icona Rimuovi nell’angolo in alto a destra) e nell’applicazione mobile (basta toccare il menu con i tre punti e selezionare Rimuovi).

Il rilascio di questo aggiornamento è già stato avviato per il Web e per le applicazioni dedicate ad Apple TV e dispositivi iOS. Per Android e Google TV, invece, ci sarà da avere pazienza per qualche settimana.