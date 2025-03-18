Le offerte della Festa del papà dello store di Xiaomi sono l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone, un tablet o un altro prodotto della gamma del brand con un prezzo scontato. Fino al prossimo 20 marzo, infatti, Xiaomi mette a disposizione una lunga serie di promozioni dedicate ai suoi utenti con sconti e coupon per rendere ancora più conveniente l’acquisto dei suoi prodotti. Andiamo a vedere tutti i dettagli in merito alla nuova promo e alle offerte Xiaomi in corso in questo momento.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Le offerte della Festa del papà di Xiaomi

In occasione della Festa del papà, lo store di Xiaomi mette a disposizione diverse promozioni che consentono l’acquisto di smartphone e altri prodotti della gamma del brand a prezzo ridotto. Ci sono, inoltre, vari sistemi per ottenere uno sconto aggiuntivo. Con il codice Stramilano20 (utilizzabile fino a fine marzo), da aggiungere nell’apposita sezione coupon, è possibile ottenere un 20% di extra sconto sui prodotti selezionati (per un ordine minimo di 99 euro). C’è anche il codice promozionale [FD10APP], utilizzabile per ottenere un 10% di extra sconto per gli acquisti effettuati tramite app.

Per un quadro completo sulle offerte disponibili per la Festa del papà è possibile seguire il link qui di sotto. Ricordiamo che sullo store di Xiaomi è possibile anche optare per il pagamento con finanziamento a tasso zero (con la pratica che viene completata interamente online) oppure per il pagamento in 3 rate mensili, con PayPal. La consegna è gratuita e avviene entro 2-5 giorni lavorativi, in base al prodotto selezionato e alla sua disponibilità.

Ecco alcune delle migliori offerte disponibili oggi sullo store Xiaomi in occasione della Festa del papà. I prezzi indicati prevedono l’utilizzo del miglior coupon sconto disponibile. Si tratta solo di una selezione delle offerte disponibili sullo store in quanto la gamma di Xiaomi propone un gran numero di opzioni da considerare per un acquisto a prezzo scontato.