Le Offerte di Carnevale dello store Xiaomi sono l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone a meno di 100 euro, senza rinunciare a buone prestazioni, un’ottima autonomia e a un software già aggiornato ad Android 15. Grazie alla promo in corso, infatti, è ora possibile acquistare il Redmi Note 13 al suo nuovo minimo storico. Vediamo i dettagli della promo.

Xiaomi Redmi Note 13: a meno di 100 euro con le Offerte di Carnevale

La promozione in corso sullo store di Xiaomi mette a disposizione degli utenti un’occasione unica per poter acquistare uno smartphone di buona qualità spendendo meno di 100 euro: il Redmi Note 13, infatti, è ora proposto al prezzo scontato di 99,90 euro, raggiungendo il suo minimo storico. La versione in offerta è quella con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato ed è disponibile premendo sul link seguente.

Perché scegliere il Redmi Note 13

Il Redmi Note 13 diventa il “best buy” del momento per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico, anche da utilizzare come secondo telefono. Lo smartphone, infatti, è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 1.800 nits.

A gestire il funzionamento del mid-range c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 685, che offre ottime prestazioni per la fascia di prezzo. La versione in offerta, inoltre, ha 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (espandibili via microSD), garantendo una dotazione superiore rispetto alla maggior parte dei modelli di questa fascia di prezzo.

Il Redmi Note 13, inoltre, ha una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore da 2 Megapaixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

C’è il supporto Dual SIM ed è presente anche la certificazione IP54. Lo smartphone ha una scocca in policarbonato, con tre colorazioni disponibili, e include anche il chip NFC per i pagamenti oltre a un sensore di impronte digitali, posizionato sotto al display.

Il sistema operativo è un altro punto di forza, considerando la fascia di prezzo. Il Redmi Note 13, infatti, è già aggiornato ad Android 15, con l’ultima versione di HyperOS. Lo smartphone riceverà un ulteriore major update, con il passaggio, tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del prossimo anno, ad Android 16.

Per acquistare il Redmi Note 13 con un prezzo scontato di 99 euro, sfruttando le Offerte di Carnevale di Xiaomi, è possibile usare il link qui di sotto.

