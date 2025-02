Continuano a susseguirsi in Rete le notizie relative ad un attacco hacker portato avanti da un’entità non ancora nota e che attraverso WhatsApp ha preso di mira vari giornalisti e attivisti in diversi Paesi.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, nemmeno l’Italia è esente da questa preoccupante campagna e nelle scorse ore alcuni gruppi mediatici italiani hanno presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma con la speranza di riuscire a scoprire chi ha installato lo spyware zero-click, realizzato dalla società israeliana Paragon Solutions (specializzata nella realizzazione di spyware professionale), usato per controllare le vittime.

WhatsApp e lo spyware di Paragon

Il team di WhatsApp ha dichiarato di aver contattato privatamente le vittime di questo hacking, che pare sia avvenuto a dicembre e abbia preso di mira utenti in tutta Europa.

Per quanto riguarda l’Italia, le tre vittime “accertate” sono il giornalista Francesco Cancellato e gli attivisti Beppe Caccia e Luca Casarini ma non è chiaro se vi siano anche altre persone spiate attraverso questo spyware (stando a quanto è stato reso noto dalle autorità, pare che siano interessate almeno sette persone).

A dire del popolare servizio di messaggistica, questa campagna hacker ha utilizzato PDF dannosi inviati ai gruppi sulla piattaforma e, da quando è stato scoperto, il team di sviluppatori di WhatsApp si è subito messo al lavoro per trovare una correzione, che è già stata implementata, in modo da impedire futuri utilizzi dell’exploit.

La vicenda ha generato non pochi problemi al Governo, che aveva stipulato un contratto con Paragon Solutions per assistenza in materia di intelligence e sicurezza nazionale, tanto che è stata necessaria la precisazione che tutto si è svolto entro i limiti della legge italiana.

Il Governo, inoltre, ci ha tenuto anche a ribadire di non essere coinvolto negli attacchi informatici in questione ma è evidente che la vicenda è destinata a regalarci ulteriori capitoli nei prossimi giorni.