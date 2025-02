Stando a quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di Google TV Streamer, il team di sviluppatori di Google è al lavoro per migliorare il supporto di questa piattaforma ai telecomandi dotati di retroilluminazione.

C’è da precisare che al momento non sono numerosi i dispositivi Google TV che possono contare su un telecomando con tale caratteristica ma pare che il colosso di Mountain View voglia aumentare le opzioni per gli utenti che ne hanno uno.

Una nuova funzione in arrivo su Google TV

Ad oggi la maggior parte dei device basati su questa piattaforma di Google non ha un telecomando con retroilluminazione, caratteristica che deve essere implementata già dal produttore ma sembra che il colosso statunitense voglia migliorare il supporto nativo, in modo da spingere le varie aziende a considerare di più tale possibile opzione.

Stando a quanto viene riportato da AFTVNews, nel codice dell’ultimo aggiornamento di Google TV Streamer sono stati trovati degli interessanti riferimenti alle nuove opzioni su cui gli sviluppatori stanno lavorando (“Sui telecomandi Google TV supportati, premendo il pulsante sul telecomando si attiva la retroilluminazione”).

Attraverso le impostazioni sulla Modalità retroilluminazione gli utenti dovrebbero avere la possibilità di programmare quando abilitare tale funzionalità sul telecomando oppure se tenerla sempre attivata o disattivata.

Per quanto riguarda l’opzione programmata, nel codice viene riportata l’attivazione di notte (tra le ore 18:00 e le ore 06:00), probabilmente con l’obiettivo di risparmiare la batteria.

Sempre secondo il codice, quando è stata attivata, la retroilluminazione si accende per 5 secondi dopo la pressione di ciascun pulsante.

A questo punto c’è da chiedersi se il colosso di Mountain View abbia in programma non solo di implementare questa novità in tempi rapidi ma anche di lanciare un nuovo telecomando per Google TV Streamer che sia in grado di sfruttarla. Staremo a vedere.