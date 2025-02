Il settore dello streaming musicale è via via più competitivo e anche colossi del calibro di Spotify devono studiare novità che consentano loro di offrire soluzioni sempre più ricche di contenuti e servizi rimanendo economicamente sostenibili.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, il tanto chiacchierato abbonamento con qualità audio migliorata di Spotify potrebbe chiamarsi “Music Pro” e offrire anche ulteriori vantaggi al costo aggiuntivo di 6 dollari al mese.

Cosa sappiamo del nuovo abbonamento di Spotify

Pare che il colosso dello streaming musicale abbia in programma il lancio entro la fine del 2025 di un nuovo piano “Music Pro”, riuscendo così a mantenere la promessa fatta alcuni anni fa dall’azienda di offrire a chi lo desidera una soluzione con audio “Hi-Fi”.

Le prime segnalazioni di questo nuovo piano con audio migliorato risalgono allo scorso anno ma hanno interessato soltanto pochi utenti (quasi certamente nell’ambito di un test esteso) e non sono state seguite da un annuncio ufficiale da parte del team di Spotify.

Secondo Bloomberg, il colosso dello streaming non offrirà soltanto un miglioramento della qualità dell’audio con il suo nuovo piano ma anche altre funzionalità, come strumenti di remix (grazie ai quali si potranno “mescolare” brani di artisti diversi, potenzialmente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale) e la possibilità per gli utenti di avere accesso ai biglietti dei concerti (magari ottenendo i posti migliori).

C’è da precisare che allo stato attuale questi sono soltanto progetti ma non è ancora stato deciso nulla, anche perché pare vi siano delle valutazioni in corso sul canone aggiuntivo che sarebbe richiesto agli utenti e su quella che potrebbe essere la loro reazione.

Ricordiamo che al momento Spotify prevede un canone a partire da 5,99 euro al mese (Student) o 10,99 euro al mese. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili vi rimandiamo al sito ufficiale.